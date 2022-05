Abazović: Izraelska kompanija BIG najavila širenje poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izraelska kompanija BIG je, nakon kupovine šoping centra Delta City, najavila širenje poslovanja za Bar, Kotor i Nikšić, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Nakon kupovine Delta City-ja, BIG je najavio širenje poslovanja za Bar, Kotor i Nikšič. U naredne tri godine očekujemo otvaranje preko hiljadu novih radnih mjesta”, napisao je Abazović na Twitteru.

On je poručio da je Crna Gora otvorena za investitore.

“Realizujemo program, stvaramo novu vrijednost. Crna Gora – zemlja mogućnosti”, poručio je Abazović.

BIG šoping centri su u četvrtak ispunili sve uslove za zvaničnu kupovinu 100 odsto vlasništva Delta City-ja Podgorica.

