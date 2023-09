Žugić: Saradnja sa MMF-om značajna za CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) veoma je značajna za Centralnu banku (CBCG), kao i za Crnu Goru, posebno u neizvjesnom vremenu u kojem živimo, saopštio je guverner vrhovne monetarne institucije, Radoje Žugić.

On je na sastanku sa šefom regionalne kancelarije MMF-a za Zapadni Balkan, Sebastijanom Sosom i Stefani Eble, koja je donedavno pokrivala tu poziciju, rekao da je ta međunarodna organizacija, kroz brojne projekte tehničke pomoći u prethodnom periodu, doprinijela jačanju internih kapaciteta CBCG i unapređenju domaće regulative u oblasti bankarskog poslovanja.

Iz CBCG je saopšteno da je Žugić novog rezidentnog predstavnika MMF-a upoznao sa stanjem u bankarskom sektoru Crne Gore, koje je ocijenjeno stabilnim i sa pozitivnim trendovima.

Sosa je kazao da očekuje da će saradnja između MMF-a i CBCG i u narednom periodu biti konstruktivna i uspješna.

