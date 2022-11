Žugić: MMF ima negativan stav o izmjenama Zakona o CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni monetarni fond (MMF) ima negativan stav o izmjenama Zakona o Centralnoj banci (CBCG), kojim se predlaže izmjena procedure izbora guvernera, saopštio je njen guverner Radoje Žugić i dodao da će poslanicima uskoro biti dostavljeno to pismo.

”Zakon koji ste predložili je korak unazad. Oni traže princip dvostrukog veta i ako skupštinsko tijelo i plenum imaju iste poslanike i većinu, to može da bude korak unazad”, rekao je Žugić u parlamentu, tokom rasprave o predlozima izvještaja o radu CBCG za 2019, 2020. i prošlu godinu, pišu Vijesti.

U skupštinskoj proceduri je Predlog izmjena Zakona o CBCG, kojima je predloženo da se predsjedniku države oduzme pravo da predlaže kandidata za guvernera i da taj izbor bude u nadležnosti skupštinskog Odbora za ekonomiju.

Poslanika Demokratskog fronta (DF) Dejan Đurović je to rješenje predložio pozivajući se na praksu koja važi u Hrvatskoj, koja je članica EU.

Žugić tvrdi i da je loše da se daju negativne ocjene u vezi sa izmjenama zakona, jer će to izazvati negativne posljedice poput skoka cijene zaduživanja države.

Guverner je najavio da će tužiti Đurovića i još dvoje učesnika koju su ga “linčovali u jednoj televizijskoj emisiji”, ali nije naveo u kojoj.

Đurović je nadavno gostovao u emisiji Reflektor na TV Vijesti, gdje je najavio da će predati izmjene zakona u skupštinsku proceduru sa ciljem da svaki građanin koji ispunjava uslove ima pravo da se kandiduje za guvernera.

Žugić tvrdi da je na poziciji guvernera skoro devet godina bez ijedne afere, ali da nema problem da promijeni radno mjesto.

Đurović mu je odgovorio da će sve što je rekao u televizijskom gostovanju ponoviti i na sudu i da ostaje pri svim političkim kvalifikacijama koje je saopštio.

”Ako mislite da nije tako, imate sud da dokažete. Vrlo sam pažljivo birao riječi, bili ste dio političkog projekta, što sam rekao, a vi dokažite tamo gdje mislite da dokažete da to nije tako. Ne razumijem zašto bi se neko nervirao u vezi sa izmjenama zakona. Uvažavam stavove svih međunarodnih organizacija, ali sam, ipak, za to da mi u Crnoj Gori odlučujemo šta ćemo raditi”, kazao je Đurović.

On je kazao da je Demokratska partija socijalista (DPS) ostavila politizovanu CBCG, dok Žugić tvrdi da politika u toj instituciji ne stanuje i da nije bilo drugačijeg tretmana bilo koje druge banke.

U skupštinskoj proceduri je predlog predsjednika države Mila Đukanovića da se Žugić, kome je mandat istekao 14. oktobra, opet izabere za guvernera.

