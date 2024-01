ŽPCG dobio pozitivno mišljenje AZK za kupovinu novih vozova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željeznički prevoz (ŽPCG) dobio je pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu konukurencije (AZK) za izdavanje garancija za kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 30 miliona EUR.

Iz kompanije su saopštili da je u pitanju projekat obnove voznog parka ŽPCG, odnosno, kupovine novih elektromotornih vozova za lokalni putnički saobraćaj.

Zakonom o budžetu za ovu godinu predviđeno je, kako su podsjetili, izdavanje državnih garancija za taj, do sada najveći projekat u ŽPCG.

Iz ŽPCG su saopštili da će se kupovinom novih vozova značajno unaprijediti kvalitet usluge željezničkog prevoza u Crnoj Gori, kao i da će se kroz dvije godine željeznički prevoz putnika odvijati modernim elektromotornim garniturama.

“Imajući u vidu da nam je u ranijem periodu zbog nepovoljne finansijske situacije izostalo pozitivno mišljenje za ovaj projekat, sada dobijeno pozitivno mišljenje, koje je preduslov za dalje aktivnosti na realizaciji projekta, predstavlja veliki iskorak i potvrdu da je naša kompanija na dobrom putu pozitivnog razvoja i modernizacije, što je mišljenjem potvrdila AZK”, rekli su iz ŽPCG.

Oni su dodali i da je važna kohezije u radu ŽPCG, AZK i Minstarstva saobraćaja i pomorstva u cilju podizanja bezbjednosti i udobnosti u željezničkom saobraćaju.

