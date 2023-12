Zoran Šljukić izabran za v.d izvršnog direktora EPCG

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je na vanrednoj sjednici Odbora direktora, održanoj danas u Nikšiću, za vršioca dužnosti izvršnog direktora kompanije izabrala Zorana Šljukića.

“Imenovanje Šljukića za vršioca dužnosti izvršnog direktora uslijedilo je nakon što je dosadašnji izvršni direktor, Nikola Rovčanin, napustio tu poziciju zbog preuzimanja funkcije poslanika u Skupštini”, navodi se u saopštenju.

Šljukić je rođen 1985. godine u Pljevljima. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, a u EPCG radi od 2010. godine.

“Razvojni put je prošao uglavnom u TE Pljevlja, gdje je obavljao poslove glavnog inženjera za tehnički sistem upravljanja i rukovodioca sektora za eksploataciju, a od prošle godine je, na nivou EPCG, bio glavni operativni, a potom i tehnički direktor”, rekli su iz EPCG.

Takođe, menadžer je projekta Ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja.

Šljukić je oženjen, otac troje djece.

