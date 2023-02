Znaci obilne ponude u SAD-u spustili cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu prema 85 USD, pritisnute znacima obilne ponude u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koje su se poklopile sa zabrinutošću za potražnju nakon signala centralne banke da namjerava da nastavi da podiže kamatne stope.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 59 centi i iznosila je 84,99 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 78,42 USD, prenosi Hrportfolio.

Raspoloženje na tržištu prigušile su izjave zvaničnika američke centralne banke da će biti prisiljeni da nastave s postepenim podizanjem kamatnih stopa kako bi obuzdali inflaciju.

Ulagači su njihove izjave protumačili kao signal da će troškovi zaduživanja biti podignuti više nego što su očekivali, što bi zakočilo ekonomski rast i potražnju za naftom.

Inflacija u SAD-u tek je neznatno oslabila u januaru, pokazao je u utorak izvještaj ministarstva rada, nakon usporavanja u prethodnim mjesecima.

U takvim uslovima je ulagače zabrinuo snažan rast komercijalnih zaliha sirove nafte u SAD-u u prošloj sedmici, za čak 10,5 miliona barela, prema izvorima koji su imali uvid u izvještaj Američkog instituta za naftu (API).

Američka vlada objavila je u međuvremenu da će ove godine prodati 26 miliona barela nafte iz strateških rezervi, uprkos tome što su se spustile na najniži nivo od 1983. godine nakon prodaje 180 miliona barela u prošloj godini.

Značajniji pad cijena spriječila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) podignutom procjenom rasta potražnje u ovoj godini i upozorenjem da bi ograničena ponuda vodećih proizvođača mogla dovesti do manjka u drugoj polovini godine.

IEA je procijenila i da će do kraja prvog tromjesečja snabdijevanje iz Rusije biti smanjeno oko milion barela dnevno zbog evropske zabrane uvoza ruskih barela i cjenovnog limita koji su uveli G7 i njegovi saveznici, uključujući EU.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) takođe je u utorak podigla procjenu rasta globalne potražnje, upozorivši istovremeno da bi snabdijevanje moglo biti slabije u ovoj godini.

Odvojeno je OPEC objavio da je u utorak cijena barela korpe nafte njegovih članica bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni dan i iznosila je 84,37 USD.

