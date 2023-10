Značajan pad prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i pad promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Svjetska banka (SB) povećala prognoze rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu na 4,8 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 2,8 odsto na 1.063,52 poena, a MONEX oko dva odsto na 15.408,63 boda.

Promet je iznosio 90,16 hiljada EUR i bio je tri puta manji od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Poslovno logističkog centra Morača 12,5 odsto na 4,5 EUR, Elektroprivrede 9,8 odsto na 5,49 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema 5,3 odsto na 1,2 EUR.

Dionice Prve banke i Crnogorskog Telekoma nijesu mijenjale vrijednost i ostale su na prošlosedmičnom nivou od 20,5 EUR, odnosno 1,79 EUR.

Trgovano je i dionicema Ulcinjske rivijere i Luke Kotor, koje su u petak koštale četiri EUR, odnosno osam EUR. Dionice Centra Igalo sedmicu su završilena tri EUR, Marine Bar na 2,51 EUR, a Portod Adrie na 26 centi.

SB je u novom izvještaju povećala prognoze rasta crnogorske ekonomije 1,5 procentnih poena u odnosu na junske prognoze. Rast bi naredne godine trebalo da iznosi 3,2 odsto, a 2025. godine 3,1 odsto.

U SB očekuju da će rast Crne Gore ostati snažan na nivou od 4,8 odsto u ovoj godini, zahvaljujući privatnoj potrošnji i izvozu usluga, dok investicije ostaju niže. Međutim, usporavanje globalne ekonomije opterećuje izglede Crne Gore. Očekuje se da će opadajući rast privatne potrošnje tokom naredne i 2025. dovesti do sporijeg prosječnog rasta od 3,2 odsto.

Sedmicu je obilježio početak akcija Stop inflaciji 100+, u okviru koje je najavljeno sniženje cijena preko 100 artikala.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u saradnji sa predstavnicima trgovačkih lanaca, maloprodajnim i veleprodajnim trgovinama, distributerima, kao i drugim zainteresovanim subjektima, dogovorilo nastavak akcije Stop inflaciji, pod nazivom Stop inflaciji 100+, čiji je cilj zaštita životnog standarda građana i smanjenje inflacije.

Trgovci su dužni da u okviru akcije definišu listu od najmanje 100 proizvoda za koje će sniziti cijene tako što će utvrditi maksimalnu maloprodajnu i veleprodajnu maržu u visini od pet odsto, dok za trgovce koji imaju ispod 100 zaposlenih, antiinflaciona korpa podrazumjeva listu od najmanje 50 proizvoda.

Ministarekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, je kazao da su prve informacije u vezi sa nastavkom akcije ohrabrujuće, kao i da je u nekim objektima preko 200 artikala na sniženju.

„Prve informacije su jako ohrabrujuće. Svi lanci i trgovci su znatno spustili cijene. Na rafovima u ovom trenutku u nekim objektima imate čak i preko 200 artikala koji su obuhvaćeni akcijom“, rekao je Đurović na sjednici Vlade.

Iz Elektroprivrede su ove sedmice najavili da će isplata dividende akcionarima te kompanije za 2021. godinu, u neto iznosu 6,51 cent po akciji, početi u ponedjeljak.

Bruto dividenda iznosi skoro 8,4 miliona EUR, a neto 7,13 miliona EUR. Bruto dividenda po akciji iznosi 7,66 centi.

Ovu sedmicu je obilježio i štrajk zaposlenih u Pošti Crne Gore, koji traže povećanje zarade 30 odsto i da im se plati radna nadoknada za vrijeme trajanja štrajka.

Uprava Pošte ponudila je u petak predstavnicima sindikata povećanje zarada od 11 odsto, što oni nijesu prihvatili, pa će pregovori biti nastavljeni naredne sedmice.

Štrajački odbor zahtijeva povećanje zarada od 30 odsto, jer tvrdi da su sadašnje plate poštara i šalterskih radnika oko 550 EUR i najniže su u javnom sektoru.

Iz Montenegroberze ove sedmice je saopšteno da su obavili redovnu reviziju indeksa, nakon čega su u sastav MNSE10 uvršteni Poslovno-logistički centar Morača i Marina Bar, dok se u njegovom sastavu više ne nalaze Hotelska grupa Budvanska rivijera i Sveti Stefan hoteli.

Nakon obavljene revizije sastav MNSE10 indeksa, koji mjeri kretanje cijena najreprezentativnijih akcija kotiranih na berzanskom i slobodnom tržištu, čine Hipotekarna banka, Elektroprivreda, Plantaže, Jugopetrol, Crnogorski Telekom, Crnogorski elektroprenosni sistem, PLC Morača, Port of Adria, Luka Bar i Marina Bar.

Iz Montenegroberze su kazali da je obavljena i redovna revizija MONEX-a, koji je opšti indeks i ima cilj da opiše kretanje cijena akcija na regulisanom, odnosno berzanskom i slobodnom tržištu. Nakon završene redovne revizije, u sastav berzanskog indeksa MONEX su uvršteni Lutrija Crne Gore, Montenegroberza, Centralno klirinško depozitarno društvo, Centrojadran Bar i podgorička kompanija Vatrostalna.

U njegovom sastavu više se ne nalaze Montecargo, Autoremont Kotor, Mimoza Tivat i budvanski Montenegroexpres.

Ove sedmice je objavljeno da je ukupan promet na Montenegroberzi u septembru iznosio 873,22 hiljade EUR, što je 57,27 odsto više u odnosu na avgust.

„U poređenju sa septembrom prošle godine, promet je niži 95,46 odsto. Prosječan dnevni promet iznosio je 41,58 hiljada EUR”, navedeno je u Biltenu Montenegroberze.

