Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željeznička infrastruktura (ŽICG) otežano posluje usljed tendencije smanjenja prihoda po osnovu transfera iz državnog budžeta, iz godine u godinu, za održavanje javne funkcije, ocijenjeno je iz menadžmenta državne kompanije.

Menadžment, kako je navedeno u izvještaju o upravljanju, smatra da sa tim izdvajanjima kompanija ne može redovno održavati pruge, izvršavati obaveze prema Upravi prihoda i carina (UPC) i međunarodnim kreditorima, a u pitanje je dovedena i redovna isplata zarada prema zaposlenima, pišu Vijesti.

ŽICG će iz budžeta za ovu godinu dobiti 6,5 miliona EUR, što je 100 hiljada EUR manje nego prošle godine.

Kompanija je završila prvu polovinu ove godine sa minusom od 618,02 hiljade EUR, što je tri puta veći gubitak nego prošle, a ukupni neraspoređeni gubitak preduzeća popeo se na preko 35,5 miliona EUR.

Za navedeni period prihodi ŽICG su iznosili 7,98 miliona EUR i veći su 11 odsto nego prošle godine. Čak 41 odsto ili 3,25 miliona EUR prihoda željezničke kompanije predstavlja transfer iz državnog budžeta po osnovu javne funkcije, odnosno programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture.

Kako se navodi u izvještaju, koji je objavljen na sjtu Montenegroberze, novac izdvojen iz državnog budžeta za ovu godinu nije dovoljan kako bi preduzeće moglo da pokrije osnovne potrebe za nabavku materijala i rezervnih djelova, redovno održavanje pruge i postrojenja. To će kako ocjenjuju negativno uticati na mogućnost realizacije plana javnih nabavki, što će se posljedično negativno odraziti na funkcionisanje kompletnog sistema.

”Plan je urađen za zadovoljavanje najnužnijih potreba tekućeg održavanja pruge u postojećem stanju i obezbjeđenja sigurnosti saobraćaja, pa svako dalje smanjivanje budžeta može da se negativno reflektuje na pitanje realizacije neophodnih nabavki opreme i usluga za održavanje infrastrukture, koja je javno dobro u opštem interesu. Dakle, smanjivanje zaliha materijala i rezervnih djelova svih vrsta, koji su neophodni za održavanje građevinske i elektro infrastrukture ne mogu biti u funkciji potrebnog nivoa kvaliteta sigurnosti i bezbjednosi odvijanja željezničkog saobraćaja”, smatraju u kompaniji.

ŽICG od držvnik kompanija Montecarga i Željezničkog prevoza potražuje 1,6 miliona EUR, odnosno 843 hiljade. Iz ŽICG su kazali da bi u slučaju da pribjegnu prinudnoj naplati od njih u stvari blokirali željeznički sistem, jer i ta preduzeća otežano posluju.

