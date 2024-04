Žičara Kotor – Lovćen se otvara 1. maja

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Žičara Kotor – Lovćen biće otvorena 1. maja, saznaje agencija Mina-business u kompaniji Novi Volvox.

Prepoznajući značaj žičare Kotor – Lovćen za crnogorsku turističku ponudu, Vlada, odnosno resorna ministarstva i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), preduzeli su neophodne korake iz svoje nadležnosti da se ubrza realizacija preuzetih obaveza iz ugovora o izgradnji koji je zaključen sa konzorcijumom Novi Volvox & Leitner Italija.

Zahvaljujući tome, stekli su se uslovi da žičara Kotor – Lovćen počne sa radom 1. maja.

Žičara će za posjetioce biti dostupna tokom čitave sezone, odnosno od 1. maja do 1. novembra.

Žičara Kotor-Lovćen otvorena je za komercijalnu vožnju 14. avgusta prošle godine.

Projekat realizuje konzorcijum Novi Volvox – Leitner na osnovu koncesionog ugovora koji je potpisan u decembru 2021. godine. Žičara je izgrađena za nešto više od godinu od kada je postavljen kamen temeljac u julu prošle godine.

Trasa žičare polazi od Duba, koji se nalazi na teritoriji Opštine Kotor i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen, na 1,35 hiljada metara nadmorske visine. Projektovani kapacitet je 48 gondola na nivou od 1,2 hiljade putnika po satu, dok je vrijeme putovanja od stanice Dub do stanice Kuk nepunih 11 minuta.

