Do petka prijave za podršku ženskom preduzetništvu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za privredu Opštine Budva podsjetio je sve zainteresovane da se do petka mogu prijaviti na javni konkurs za raspodjelu sredstava opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu za ovu godinu.

Za podršku ženskom preduzetništvu opredijeljeno je 100 hiljada EUR, kao podsticaj ženama da svoje biznise unaprijede ili pokrenu u cilju podrške lokalnog ekonomskog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta.

Konkurs je raspisan 20. juna i traje 45 dana.

Javni konkurs je dostupan na sajtu Opštine Budva, a odgovori na sva dodatna pitanja mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu, kancelarija 83.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS