Željezarci ne dozvoljavaju da bivši vlasnik iznosi djelove fabrike

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici nikšićke Željezare blokirali su danas teretnu kapiju fabrike, jer, kako tvrde, bivši vlasnik firma Tosčelik odvozi djelove fabrike koju su važni za budući rad pogona.

Predstavnik radnika, Ivan Vujović kazao je portalu RTCG da su dobili informaciju da turska kompanija planira da iznese rezervne i djelove konstrukcije.

“Obavijestili smo predstavnike EPCG, koju su nam kazali da ne znaju da li su ti djelovi unijeti u popis prilikom prodaje fabrike”, rekao je Vujović, prenosi portal RTCG.

Kako je naveo, EPCG će, ako vlasnik ima pravo da odnese djelove, pokušati da ih otkupe.

“Imamo informaciju da oni deset, 15 dana izvoze djelove. Jedan dio materijala je bitan za dalju proizvodnju i to nećemo da dozvolimo. Cilj im je da ostave pustoš”, rekao je Vujović.

Jedan dio radnika je i ušao u krug fabrike, a do daljeg čekaju šta će se dogovoriti EPCG i turska kompanija oko otkupa djelova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS