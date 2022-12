Željezara Solari Nikšić će se baviti poslovima u funkciji djelatnosti EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, najavio je da će nakon kupovine imovine Željezare biti osnovana ćerka firma Željezara Solari Nikšić koja bi mogla da se bavi poslovima koji su u funkciji djelatnosti državne energetske kompanije.

”Nakon toga bi slijedila realizacija ideje o izgradnji solarne elektrane, što predstavlja veliku razvojnu šansu, imajući u vidu snagu priključka. Uporedo sa tim na prostoru koji je obuhvaćen kupoprodajnim ugovorom bi se radile potkonstrukcije za potrebe EPCG”, rekao je Đukanović u intervjuu Vijestima.

On je kazao da, što se tiče ostalih djelatnosti, zasada mogu reći samo to da bi se svaka naredna aktivnost u smislu proširenja njihovih poslova u Željezari odvijala fazno, odnosno u skladu sa potrebama EPCG, tako da je preuranjeno govoriti o tim aktivnostima.

Đukanović je rekao da će na konkursu birati radnike za potrebe ćerke firme.

“Kada je riječ o radnoj snazi, razumije se da ćemo, putem konkursa, birati kandidate čije bi reference najbolje odgovarale proizvodnim potrebama ćerke-firme. Vjerujem da među dosadašnjim radnicima Željezare ima mnogo onih čije znanje i iskustvo mogu biti kompatibilni sa potrebama ćerke-firme. Nama je, u osnovi, najvažnije to što smo, činjenicom da je država otkupila dio akcija EPCG, po cijeni od 15 miliona EUR, došli u priliku da tim sredstvima kupimo veoma vrijedno zemljište i tako steknemo šansu za proširenje proizvodnog portfolija kompanije”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, da nije bilo tog otkupa, sada bismo se našli u poziciji da kompletan kontingent sopstvenih akcija – proces koji se, po sili zakona, morao okončati 26. septembra – bude poništen, kao što se to već jednom desilo, prije tri godine.

Đukanović je kazao da je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ponovo pokrenulo izviđaj po krivičnoj prijavi EPCG iz aprila prošle godine protiv bivšeg premijera Duška Markovića, bivše ministarke ekonomije Dragice Sekulić, vlasnika Uniproma i Kombinata aluminijuma Veselina Pejovića i drugih, zbog toga što je bivša Vlada ustupila besplatne emisione CO2 kredite, koje je Uniprom kasnije prodao EPCG za 17 miliona. Ovu prijavu je odbacilo SDT za vrijeme doskorašnjeg specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

“Krivični postupak je inicirao Odbor direktora EPCG, a postupajući advokat je Miroje Jovanović. Krivična prijava je za vrijeme doskorašnjeg Specijalnog tužioca Milivoja Katnića, prvo bila odbačena, da bi pritužba na rješenje o odbačaju krivične prijave kasnije bila uvažena od VDT-a, čime je odbijajuće rješenje ukinuto kao preuranjeno, tako da je predmet ponovo u fazi izviđaja”, rekao je Đukanović.

Đukanović je kazao da se precizni preliminarni podaci o poslovanju EPCG u ovoj godini mogu očekivati u drugoj polovini januara, te da će državna energetska kompanija uspjeti da u velikoj mjeri ublaži negativne posljedice koje je imala zbog poremećaja na tržištu električne energije i ekstremno visokih cijena energije na berzi u periodu jako izražene uvozne zavisnosti i nepovoljne hidrologije.

”Po osnovu zadržavanja postojeće cijene za električnu energiju, građanima smo za 11 mjeseci uštedjeli 737,83 miliona EUR jer da su cijene za njih usklađivane sa tržišnim promjenama, prosječan račun ne bi iznosio 33,38 EUR, nego 141,9 EUR”, kazao je Đukanović.

On je ocijenio da neće biti jednostavno za EPCG da nadomjesti proizvodnju TE Pljevlja koja će zbog radova na ekološkoj rekonstrukciji i adaptaciji kotla biti van pogona sedam i po mjeseci, od 1. marta 2024. do 15. oktobra 2024, te da je plan da tu električnu energiju državna energetska kompanija nadomjesti na dva načina – dijelom kroz hidro i solar proizvodnju, a dijelom iz uvoza.

