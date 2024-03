Zdrava konkurencija doprinosi stvaranju nove vrijednosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora mora da radi na edukaciji i jačanju zdrave konkurencije, jer će to doprinijeti stvaranju nove dodatne vrijednosti neophodne za dalji razvoj ekonomije, ocijenio je vršilac dužnosti zamjenika direktora Agencije za zaštitu konkurencije (AZK), Enis Huremović.

„Praksa nam je pokazala da se u svakodnevnom radu dešavaju povrede pravila konkurencije koje proizilaze iz neznanja, zbog čega je neophodno raditi na edukaciji i jačanju zdrave konkurencije“, rekao je Huremović na seminaru pod nazivom Efikasna konkurencija – uloga javnih preduzeća i uticaj na konkurenciju na tržištu.

On smatra da će to doprinijeti stvaranju nove dodatne vrijednosti u Crnoj Gori, neophodne za dalji rast i razvoj ekonomije, uključujući i njenu diversifikaciju.

Huremović je, na seminaru koji je Privredna komora (PKCG) organizovala u saradnji sa projektom koji finansira EU, naveo da su preduzeća važan dio privrednog sistema Crne Gore, zbog čega je od izuzetnog značaja podizanje svijesti i spremnosti da se poštuju i primjenjuju pravila konkurentnosti.

„Efikasna konkurencija podstiče inovacije i nova radna mjesta“, poručio je Huremović.

Vođa EPRD projekta i predavač na seminaru, Andrej Plahutnik, govorio je o filozofija jednakih uslova kao temelju tržišne ekonomije i dodao da država ne smije ni na koji način dati prednosti jednom učesniku na tržištu.

„Ova filozofija, takođe poznata kao „level playing field“, zasniva se na principu transparentnosti i politici zabrane radnji koje bi mogle ograničiti konkurenciju, u skladu sa odredbama Ugovora o funkcionisanju EU (TFEU)“, naveo je Plahutnik.

On je rekao da je tržišna ekonomija temelj jedinstvenog unutrašnjeg tržišta, koje predstavlja osnovu ekonomske i političke stabilnosti.

Plahutnik je učesnicima seminara predstavio različite načine na koje država može ograničiti konkurenciju, uključujući ulazne barijere, diskriminaciju, podjelu ekskluzivnih prava na netransparentan način, kao i netransparentnu politiku državnih pomoći, te pasivan odnos do ograničavanja konkurencije.

On je posebno istakao da učesnici na tržištu mogu doprinijeti ograničavanju konkurencije kroz zloupotrebe dominantnog položaja, koncentracije koje isključuju efikasnu konkurenciju, damping i nelojalnu konkurenciju.

Plahutnik smatra da je najvažnije da država uspostavi uslove za sprečavanje ograničavanja konkurencije, što podrazumijeva ispunjenje dva ključna uslova.

„Prvo, institucije koje se bave ovim poslom u Crnoj Gori, poput AZK, moraju djelovati u interesu potrošača, kao i drugih učesnika na tržištu, ali i ekonomskog razvoja države. Drugi, ključni uslov, često zanemaren, ali od izuzetne važnosti, jeste podizanje svijesti, odnosno osnaživanje svih zainteresovanih strana u ovoj oblasti“, objasnio je Plahutnik.

On smatra da je to ključno, jer je zdrava konkurencija neophodna za prosperitet države, njenih građana i ekonomije.

Plahutnik je tokom predavanja govorio i o ciljevima efikasne konkurencije i zaštiti interesa potrošača i konkurenata, primjeni politike i prava konkurencije u okviru CEFTA sporazuma, kao i obavezama zemalja potpisnica u vezi sa zabranom restriktivnih sporazuma, zloupotrebom dominantnog položaja i državnom pomoći.

„Obezbjeđivanje efikasne politike i prava konkurencije od vitalnog je značaja za osiguranje pravilnog funkcionisanja tržišta i zaštite interesa potrošača i konkurenata. Neophodno je usklađivanje nacionalnih zakonodavstava sa evropskim standardima kako bi se osiguralo poštovanje principa fer konkurencije i održiv ekonomski razvoj“, poručio je Plahutnik.

Direktorica Sektora udruženja u PKCG, Slavica Pavlović, kazala je da je seminar posvećen ulozi javnih preduzeća i njihovom uticaju na konkurenciju.

„Pravila konkurencije važe za sve učesnike tržišne utakmice na jednak način. Položaj javnih preduzeća izuzetno je bitan u procesu pristupanja Crne Gore, jer im prije pristupanja EU predstoji proces strukurnih reformi“, objasnila je Pavlović.

Seminar je drugi u nizu koji se organizuje za oblast konkurencije u cilju postizanja što jasnijeg poznavanja obaveza konkurencije, te izbjegavanja kršenja pravila i sa tim povezanih sankcija, budući da je dobar pravni okvir i efikasno sprovođenje pravila u praksi od izuzetne važnosti.

Iz PKCG su kazali da ova tematika ima posebno mjesto u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao i da je poštovanje tih pravila značajno u pretpristupnim pregovorima, ali i za cjelokupnu ekonomiju Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS