Završeno saslušanje Verice Maraš

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) završeno je saslušanje bivše izvršne direktorice Plantaža, Verice Maraš.

Nju je saslušao dežurni tužilac Vukas Radonjić, prenose Vijesti.

Maraš je uhapšena zbog sumnje da je učestvovala u malverzacijama kojima je ta državna kompanija oštećena za preko pet miliona EUR. To je učinjeno u sklopu predmeta Briketi.

Prema saznanjima Vijesti, tužioci utvrđuju i eventualnu odgovornost Maraš i njenih kolega u navodno nezakonitim poslovima prodaje svježeg lozovog destilata (100%) Rubinu Kruševac za 2,4 EUR po litru, što je “višestruko ispod realne cijene”.

