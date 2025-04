Završeni pregovori o otklanjanju dvostrukog oporezivanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Lihtenštajn očekuju da što prije dođe do zaključivanja ugovora o otklanjanju dvostrukog oporezivanja, što će doprinijeti dodatnom razvoju ekonomskih odnosa između dvije zemlje.

Iz Ministarstva finansija su saopštili da je Vlada danas usvojila izvještaj o rezultatima pregovora u vezi sa zaključivanjem ugovora između Crne Gore i Lihtenštajna o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, kao i o sprečavanju poreske evazije i izbjegavanja.

U Podgorici su u periodu od od 11. do 13. marta ove godine održani pregovori delegacija u vezi sa zaključivanjem ugovora između dvije države.

„U toku pregovora, koji su vođeni u prijateljskom tonu i atmosferi međusobnog razumijevanja i saradnje, postignuta je potpuna saglasnost o svim odredbama koje se regulišu predmetnim ugovorom“, navodi se u saopštenju.

Nakon završenih pregovora, Ministarstvo finansija je pripremilo izvještaj o rezultatima pregovora.

„Obje delegacije iskazale su spremnost da što prije dođe do zaključivanja ugovora, čime se obezbjeđuje eliminisanje dvostrukog oporezivanja dohotka rezidenata obje države ugovornice, uklanjanje poreskih prepreka za strana ulaganja, primjenjivanje načela jednakog poreskog tretmana fizičkih i pravnih lica država ugovornica, unapređenje naučne, kulturne i sportske saradnje, kao i političkih odnosa država ugovornica“, navodi se u saopštenju.

Očekuje se da će implementacija ugovora doprinijeti dodatnom razvoju ekonomskih odnosa između dvije zemlje, uz jačanje pravne sigurnosti za poreske obveznike i efikasniju razmjenu informacija između poreskih administracija.

(kraj) jlb/nar

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS