Završen i drugi dio posjeta studenata poljoprivrednim gazdinstvima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru DigN€st projekta, tokom jula je nastavilo da za studente organizuje posjete poljoprivrednim gazdinstvima, sa ciljem prepoznavanja izazova u proizvodnji koji bi u budućnosti mogli biti riješeni kroz IT inovativna rješenja.

Posjete se organizuju za studente Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Crne Gore.

“Tokom posjeta poljoprivrednim gazdinstvima studenti imaju priliku da se kroz direktnu komunikaciju i konsultacije upoznaju sa poljoprivrednom proizvodnjom i identifikuju probleme u proizvodnji, koji se u budućnosti mogu riješiti i preduprijediti kroz primjenu digitalnih rješenja”, navodi se u saopštenju.

Tokom jula, studentima su predstavljeni potencijali razvoja biznis ideja za digitalizaciju u oblasti poljoprivrede za privredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mlijeka i mesa i akvakulturom, sa područja Nikšića i Mojkovca.

“Takođe, Ministarstvo je ogranizovalo i posjetu Institutu za biologiju mora iz Kotora, pri čemu su studenti imali priliku da se upoznaju sa radom Instituta koji se sprovodi kroz pet laboratorija, obiđu Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana Akvarijum Boka i razgovaraju sa uzgajivačem školjki sa područja Kotora”, navodi se u saopštenju.

U okviru DigN€st projekta tokom septembra je predviđena i implementacija javnog poziva za studente za izradu digitalnih rješenja i aplikacija sa praktičnom primjenom u oblastima poljoprivrede i medicine.

Međunarodni projeka Digitalno preduzetničko gnijezdo i 4.0 industrija u Crnoj Gori – DigN€st, se finansira od ERASMUS+ programa, u kojem je Ministarstvo jedan od partnera.

