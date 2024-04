Zaposlenima u Institutu “Simo Milošević” jednokratna pomoć od 1,13 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je usvojila informaciju o dodjeli jednokratne pomoći zaposlenima u Institutu “Simo Milošević” u iznosu od 1,13 miliona EUR.

Iz Vlade su kazali da su, cijeneći situaciju u kojoj se nalaze zaposleni Instituta “Simo Milošević” i značaj nastavka kontinuiranog pružanja zdravstvenih usluga, kao i potrebu očuvanje ljudskih resursa i potencijala zaposlenih, zadužili Ministarstvo rada i socijalnog staranja da uplati reprezentativnoj sindikalnoj organizaciji Instituta 1.136.000 EUR, kao jednokratnu pomoć zaposlenima.

“Takođe, zadužena je Sindikalna organizacija da informiše Vladu o sprovedenim uplatama zaposlenim radnicima u Institutu”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila i informaciju o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o investicionom kreditu „Žičare Kotor – Lovćen“, i dala saglasnost za zaključenje investicionog kredita između koncesionara i prioritetnog zajmodavca.

Kredit u iznosu do tri miliona EUR, kako se navodi u materijalu, uzima se radi izgradnje opreme za projekat planinskog boba i drugih sadržaja.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i informaciju o polaznim osnovama za zaključivanje Ugovora o kreditu za finansiranje projekta unapređenje crnogorske željeznice između Evropske investicone banke (EIB) i Crne Gore i prihvatila Predlog nacrta ugovora o kreditu.

Pojašnjava se da je Zakonom o budžetu za ovu godinu predviđeno da se država može zadužiti za finansiranje projekata kroz kreditne aranžmane, izmedu ostalog sa EIB za potrebe Željezničke infrastrukture Crne Gore i održavanja željezničkih voznih sredstava.

Kako se dodaje, za potrebe finansiranja projekta generalnog remonta pruge, sanaciju 13 čeličnih mostova i tunela, kao i za modernizaciju depoa i radionica, država se može zadužiti do 40 miliona EUR.

Navodi se da realizacija tih projekata treba da doprinese uklanjanju ograničenja brzine, poboljšanju pouzdanosti infrastrukture, smanjenju troškova održavanja infrastrukture, poboljšanju bezbjednosti na 20 kilometara sekcije kolosjeka i poboljšanju kapaciteta za savremeno održavanje lokomotiva i vagona.

“S obzirom na to da se investicionim grantom dodjeljuju sredstva za finansiranje 50 odsto vrijednosti projekta, pristupilo se pripremi ugovorne dokumentacije i pregovorima o zaključivanju ugovora o kreditu sa EIB, u iznosu 50 odsto od procijenjene vrijednosti investicije”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je ukupan iznos investicije procijenjen na oko 80 miliona EUR, od čega bi 35,5 miliona bilo dodijeljeno kao grant iz dostupnih fondova Evropske unije i finansiran u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan, zaključivanjem ugovora o kreditu sa EIB.

Navodi se da bi 40 miliona EUR Crna Gora obezbijedila kroz zajam, dok je 4,5 miliona potrebno obezbijediti iz sopstvenih sredstava.

Vlada je usvojila informacije vezi sa izvršenjem odluka Ustavnog suda kojim se obavezuje Ministarstvo finansija da svakom podnosiocu ustavne žalbe – stečajnom povjeriocu preduzeća “Radoje Dakić” u stečaju isplati naknadu u neoporezivom iznosu od po dvije hiljade eura na ime nematerijalne štete, zbog povrede ustavnog i konvencijskog prava.

U tom kontekstu, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da iz tekuće budžetske rezerve po osnovu tri odluke isplati dvije hiljade, 140 hiljada i 626 hiljada EUR.

Vlada je prihvatila Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve bankei Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica.

“Kako kredit dospijeva na naplatu u cjelosti 30. aprila 2024, potrebno je produžiti rok otplate kredita, kao i rok važenja garancije do 31. decembra ove godine”, navodi se u saopštenju.

