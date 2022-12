Zamjerke na idejno rješenje osnježavanja na ski-centru Kolašin 1600

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Sistem vještačkog osnježavanja na državnom ski-centru Kolašin 1600 tek je u fazi idejnog rješenja, a sjutra bi trebalo da bude poznato ko je dao najpovoljniju ponudu za izradu kompletne tehničke dokumentacije i relizaciju tog dugoočekivanog projekta, pišu Vijesti.

No, već tokom tenderske procedure, stigle su brojne zamjerke na to kako je zamišljen sistem.

Zainteresovani ponuđači koji su, tokom tenederske procedure, komentarisali programski zadatak i idejno rješenje, smatraju da je sistem za vještačko osnježavanje neisplativ, da će uzrokovati gubitke skijališta i biti na štetu javnog interesa.

Brojne zamjerke odnose se na konkretna tehnička rješenja, koja će, kako navode neki ponuđači, projekat učiniti skupljim, a dugoročno biti neodrživa.

Planirano je da država vodovodnu infrastrukturu i sistem vještačkog osnježavanja plati više od devet miliona EUR.

To bi, osim vještačkog snijega za staze privatnog i državnog ski-centra, trebalo da obezbijedi dovoljno vode za sve hotele i turistička naselja, čija je gradnja planirana u okviru planinskih centara Kolašin 1600 i Kolašin 1450.

Sistem koji bi odmah ispod izvora “hvatao” rijeku Ljevaju, trebalo bi da nadomjesti i nedostajuće količine vode za grad.

Prema dokumentaciji dostupnoj na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke (CeJN), jedan od zainteresovanih ponuđača podsjeća da su aktuelno idejno rješenje i projektni zadatak urađeni u suprotnosti sa glavnim projektom za osnježavanje ski-centra Kolašin 1600, koji je rađen 2019. godine.

Navodno, velika je razlika u količini vode predviđene tim dokumentom, u odnosu na sadašnje idejno rješenje i projketni zadatak.

”Umjesto kapaciteta od 100 litara u sekundi (l/s), odjednom je ‘potreban’ kapacitet 260 l/s za osnježavanje. Tako su sada, za dotok vode za osnježavanje, potrebne cijevi DN 500, umjesto upola jeftinijih i više nego dovoljnih. Sada su potrebne pumpe velike snage od 640 kW, koje se prave isključivo po narudžbi i izuzetno su skupe, umjesto pumpi iz serijske proizvodnje od 240 kW, koje su više nego dovoljne”, napisao je jedan od ponuđača.

Neki od ponuđača konstatovali su da su u idejnom rješenju “greške suštinske na štetu države i lokalne samouprave”.

To se, prije svega, kako je precizirano, odnosi na sistem za vještačko osnježavanje, dok je sistem za vodosnabdijevanje, navodno, odličan.

Vlada je u oktobru prošle godine uplatila Skijalištima 1,5 miliona EUR iz tekuće budžetske rezerve za finansiranje izgradnje, održavanje i valorizacije višenamjenske sportske infrastrukture.

Da bi to preduzeće moglo da posluje u 2020. godini, iz državnog budžeta je izdvojeno 1,18 miliona EUR, od čega se 1,1 milion odnosio na pokriće troškova poslovanja, a ostatak za nabavku osnovnih sredstava.

Kolašinsko preduzeće Vodovod i kanalizacija, koje će gazdovati sistemom za vještačko osnježavanje i vodosnabdijevanje na Bjelasici i koje je naručilo idejno rješenje, sudeći prema odgovoru ponuđačima, nije uvažilo nijednu od primjedbi.

Oni podsjećaju da je projektant prilikom proračuna potreba za vodom sistema imao na raspolaganju svu potrebnu prostorno-plansku dokumentaciju, prethodna istraživanja i studije, kao i postojeću tehničku dokumentaciju koja se odnosi na osnježavanje planinskih centara Kolašin 1600 i Kolašin 1450.

”U najboljem interesu svakog projekta su kritike koje svoje utemeljenje imaju u ozbiljnom kritičkom promišljanju, a koje u ovom konkretnom slučaju mora biti zasnovano na tehničkim proračunima, a ne nagađanju i statističkoj uporedbi sa sličnim. Tehničke proračune moraju pratiti i finansijske analize, koje se ne smiju zadržati na predračunu radova koji prate izgradnju, već moraju sagledati sve aspekte održivosti jednog projekta”, odgovorili su iz Vodovoda i kanalizacije.

