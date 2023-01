Zalagaće se za bolje uslove života privrednika na Žabljaku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neophodno je povećati subvencije za proizvodnju mesa i mlijeka, da bi se zadržao postojeći nivo proizvodnje i održali poljoprivredni proizvođači na Žabljaku, ocijenjeno je iz Prave Crne Gore.

Predsjednik Odbora Prave Crne Gore Žabljak, Velibor Ostojić, kazao je da će se ta partija zalagati da se povećaju subvencije za proizvodnju mesa i mlijeka na Žabljaku.

On je rekao da se neki kvalitetni poljoprivredni proizvodi sa Žabljaka, kao što je na primjer meso ne prodaju u dovoljnoj količini po konkurentnim cijenama, jer se meso iz uvoza prodaje po nižim cijenama.

“Cijena otkupa mesa u ovakvim uslovima nije dovoljno visoka za brojne proizvođače, da bi oni mogli da pokriju svoje troškove”, naveo je Ostojić.

Problem plasmana mesa, kako je ocijenio, dovodi do smanjenja stočnog fonda.

“Situacija je alarmantna, jer ljudi u potrazi za boljim uslovima života odlaze sa Žabljaka. Vrijedni domaćini koji su i pored teških uslova života ostali da žive i rade na Žabljaku zaslužuju veću finansijsku i svaku drugu podršku od Opštine Žabljak”, kazao je Ostojić.

On je naveo da će napori te stranke zbog navedenih problema biti usmjereni u pravcu pronalaženja boljih mogućnosti da proizvodi sa Žabljaka u većoj količini pronađu svoj put do potrošača.

“Građani Žabljaka su nama na prvom mjestu i zato želimo da čujemo sve njihove predloge, koji bi pomogli da se unaprijedi poljoprivreda i sve druge oblasti, koje su od značaja za njih”, poručio je Ostojić.

Prava Crna Gora će, kako je kazao, nastaviti da radi u interesu građana Žabljaka.

“Uvjeren sam da ćemo u saradnji sa građanima uspjeti da značajno unaprijedimo poljoprivrednu proizvodnju i uslove života naših poljoprivrednih proizvođača na Žabljaku”, zaključio je Ostojić.

