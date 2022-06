Zakonski urediti rad frilensera i platformskih radnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalni partneri i predstavnici civilnog sektora trebalo bi da budu uključeni u rad radnih grupa za izradu zakonodavnog okvira koji reguliše rad frilensera i platformskih radnika, posebno u pogledu obezbjeđivanja uslova za njihov dostojanstven rad.

Iz Unije slobodnih sindikata (USSCG) je saopšteno da je na konferenciji koju su organizovali na temu Novi oblici rada – novi izazovi, ocijenjeno da je sa aspekta adekvatnijeg uređenja tih oblika rada u poreskom smislu, neophodno učešće Uprave prihoda i carina (UPC), Ministarstva finansija i Centralne banke (CBCG).

Konferencija je realizovana kao jedna u nizu aktivnosti koje Unija sprovodi u okviru projekta Sindikati za pravedan oporavak, koji je podržan od Evropske konfederacije sindikata, a finansiran od Evropske komisije (EK).

Iz USSCG su kazali da je konferencija bila posvećena izazovima koje sa sobom nose novi oblici rada, poput rada na platformama, od kuće i na daljinu, kao i frilensinga.

„Namjera organizatora bila je da ovom konferencijom otpočne širi dijalog na nove teme o kojima se sve češće govori, a koje sa sobom nose brojne nedoumice, počevši od terminološkog, pa do suštinskog smisla, te koje zahtijevaju dodatno legislativno i institucionalno uređenje“, navodi se u saopštenju.

USSCG je učesnicima konferencije predstavila rezultate kvalitativnih istraživanja koje je na nivou fokus grupa za potrebe te radničke asocijacije izradila agencija DeFacto.

„Iako ovakva, kvalitativna istraživanja, ne predstavljaju generalni stav ciljnih grupa, ipak isti mogu da pruže dubinsku predstavu o tome kako ispitanici vide svoj status i položaj i kako vide mogućnosti za unapređenje“, rekli su iz Unije.

Učesnici su ocijenili da je konferencija bila veoma korisna, s obzirom na to da se bavila veoma važnom i izazovnom temom, te da treba da predstavlja prvi u nizu koraka koje bi trebalo preduzeti na planu unapređenja zakonodavnog okvira

„USSCG će, shodno diskusiji, u okviru narednih projektnih aktivnosti uputiti poziv Vladi da oformi međuresorno tijelo u kojem bi učešće uzeli socijalni partneri i zainteresovani predstavnici nevladinog sektora. To tijelo bi se sistemski bavilo ovim temama, u cilju što boljeg razumijevanja ovih, sve prisutnijih oblika rada, te kreiranja adekvatnog zakonodavnog i institucionalnog okvira u korist zaposlenih, poslodavaca i državnog budžeta“, zaključuje se u saopštenju.

