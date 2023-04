Zakon o solidarnom doprinosu samo za kompanije koje su ostvarile ekstraprofit

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakon o solidarnom doprinosu, koji je trenutno u formi nacrta i na javnoj raspravi, tiče se samo kompanija koje su ostvarile ekstraprofit, saopštio je premijer Dritan Abazović, i naglasio da kroz bolju komunikaciju treba sagledati cjelokupno dejstvo tog propisa.

“Dakle, nijedna kompanija koja nije ostvarila ekstraprofit, neće biti time obuhvaćena”, rekao je Abazović na događaju Otvoreno sa premijerom koji je organizovala Američka privredna komora (AmCham).

On je objasnio da su ekstraprofite i čak po nekoliko puta veće prihode, ostvarile kompanije iz određenih djelatnosti, dominantno zbog pandemije koronavirusa, ali i dešavanja u vezi sa Ukrajinom.

“S obzirom na to da su se svi drugi solidarisali i da su mnoge firme morale da se ugase, dozvolite da i oni koji su ostvarili ekstraprofit u jednoj maloj mjeri pokažu solidarnost i spremnost da dio toga vrate kroz državni budžet u jačanje ukupne ekonomske klime”, kazao je Abazović.

On je dodao da Crna Gora nije zemlja koja je to izmislila.

“Kada građani i biznis zajednica vide ekstraprofite određenih firmi, mislim da će da promijene mišljenje vezano za oporezivanje. Ako je vaš profit u jednoj godini bio pet miliona i odjednom postane 38 miliona, možda je okej da dva ili tri miliona više platite poreza u odnosu na prethodni period”, smatra Abazović.

On tvrdi da nije istina da se ovim zakonom “napada” biznis i da se nešto pokušava na silu uzeti od privredne zajednice, kako se to moglo čuti.

“Te neke nejasnoće mogu da se riješe kroz bolju komunikaciju. Ministarstvo finansija i cijela Vlada imaju obavezu da kada žele da krenu u takve procese, obave šire konsultacije sa biznis zajednicom i drugim relevantnim subjektima”, objasnio je Abazović.

On je na pitanje predsjednice Upravnog odbora AmCham-a, Svetlane Vuksanović, koja je vodila razgovor, da li se neočekivanom promjenom zakona šalje loša poruka investitorima, odgovorio da je komunikacija sa privredom u Crnoj Gori dobra, ali da sigurno postoji prostor za poboljšanje.

“Imamo veliku uključenost, kao nikad, privrede u akcije koje organizuje Vlada”, rekao je Abazović.

Izvršni direktor AmCham-a, Marko Miročević, predstavio je izvještaj te organizacije o poslovnom ambijentu za 2021-2022, navodeći da je u tom periodu poslovni ambijent dobio od članica ocjenu 5,65, što je, kada se uporedi sa prethodnim rezultatima, nastavak negativnog trenda koji je započet pandemijom koronavirusa.

To je niže od ocjene iz prethodnog izvještaja za period 2019–2020, kada je iznosila 5,8.

Za glavne razloge nezadovoljstva poslovnim ambijentom, članice AmCham-a navode političku nestabilnost u zemlji koja snažno pogađa investicije, vladavinu prava i prepreke u stvaranju konkurentnog i fer tržišta, kao i česte izmjene važnih sistemskih zakona koje unose pravnu nesigurnost.

Govoreći o optimizmu u nekom narednom periodu, kompanije su u velikom procentu jednoglasne u ocjeni da postoji pozitivna perspektiva.

„Naročito velika očekivanja su u sektorima informaciono-komunikcionih tehnologija (ICT), energetike i turizma. Dominantni rizici su politička nestabilnost, koja dominira, zatim pad ekonomije, inlfacija, rat u Ukrajini i nepredvidivost tržišta“, rekao je Miročević.

On je naglasio da je bitno napomenuti da je izvještaj rađen prije nego je Vlada izašla sa Nacrtom zakona o solidarnom doprinosu i da bi, da su članice sa tim bile upoznate, percepcija bila gora.

Miročević je predstavio ocjene kompanija članica u oblasti vladavine prava, sive ekonomije, oporezivanja, zdravstva i životne sredine.

U oblasti sive ekonomije, članice su naglasile da sistemski pristup u suzbijanju sive ekonomije mora biti prioritet Vlade, a dodale su i da treba unaprijediti regulativu iz oblasti radnih odnosa u dijelu veće flesibilnosti u ugovaranju zarada. Članice su poručile i da poreska politika mora biti predvidiva i konkurentna.

Abazović je na pitanje Vuksanović da prokomentariše nastavak negativnog trenda kada je u pitanju ocjena poslovnog ambijenta, naglasio nekoliko činjenica.

„Bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore je prvi put u istoriji na kraju prošle godine prešao pet milijardi. Rast na kraju prošle godine bio je 6,1 odsto. Strane direktne investicije su prešle milijardu EUR i najveće su u istoriji Crne Gore ako se izuzme 2009. godina kada je prodata Elektroprivreda (EPCG)”, saopštio je Abazović.

On je rekao i da je drastično porastao broj otvorenih firmi, da su zabilježeni dobri rezultati u turizmu, dok je nezaposlenost u četvrtom kvartalu prošle godine iznosila 13 odsto, što je minimum od kad država vodi tu statistiku.

“Ako je to pogoršanje ambijenta, ja ne znam šta da kažem. Mi danas svjedočimo da je Crnoj Gori velika borba za radnu snagu i da će ova godina vjerovatno biti rekordna kada je u pitanju turizam. Ja ne mislim da bilo koji investitor izbjegava Crnu Goru. Izvještaj je više posljedica strahova koje članice imaju zbog generalne nepredvidivosti”, kazao je Abazović.

On je rekao da ga ipak raduje optimistično gledanje članica za naredni period.

Komentarišući povećanje zarada u javnom sektoru, Abazović je objasnio da taj rast treba da prati efikasnost javne uprave i da će, ako se to ne desi, imati problem.

Vuksanović je kazala da očekuje da će ovaj izvještaj o poslovnom ambijentu biti koristan alat i za investitore, ali i za predstavnike Vlade.

Prema njenim riječima, ovogodišnji izvještaj AmCham-a predstavlja temeljnu analizu različitih sektora privrede u Crnoj Gori, sa brojnim preporukama koje su dale kompanije članice, njih 49, a koje zapošljavaju preko 5,7 hiljada osoba i koje su od početka poslovanja u Crnu Goru investirale više od 1,75 milijardi EUR.

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Judy Rising Reinke, ocijenila je da se Crna Gora nalazi na prekretnici i da je važno da se razgovara o budućnosti zemlje.

“Potrebno je povjerenje koje podrazumijeva transparentnost i predvidivost. Cilj treba da bude da građani i investitori imaju povjerenja u politike koje Vlada sprovodi”, zaključila je Reinke.

