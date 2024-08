Zajedničkim projektima ojačaće konkurentnost ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajedničkim projektima koji će omogućiti povezivanje i regionalne integracije kroz širenje prekograničnih saobraćajnih veza, značajno će se uvećati i konkurentnost crnogorske ekonomije, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Vlade i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Popredsjednik Vlade za regionalni razvoj i infrastrukturu, Milun Zogović, sastao se danas sa delegacijom te finansijske institucije, koju su činili direktor kancelarije EBRD za Crnu Goru Remon Zakarija i glavni bankar Radoslav Ralević.

“Današnji susret su iskoristili da razmijene stavove i mišljenja o mogućnostima daljeg proširivanja do sada uspješne i intenzivne saradnje u oblasti infrastrukture između ove međunarodne finansijske institucije i Vlade”, saopšteno je iz Kabineta popredsjednika Vlade za regionalni razvoj i infrastrukturu.

Sagovornici su istakli značaj nastavka plodotvorne saradnje čiji rezultat je realizacija najznačajnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na drugu dionicu auto-puta Bar- Boljari od Mateševa do Andrijevice.

“Obje strane su se saglasile da se prilikom realizacije infrastrukturnih projekata posebna pažnja mora posvetiti životnoj sredini i zaštiti interesa društvene zajednice. Vlada, EBRD i Monteput sarađuju na izradi detaljne procjene uticaja na životnu sredinu i društvo, sa ciljem da se minimiziraju efekti izgradnje auto-puta na lokalne zajednice”, navodi se u saopštenju.

Projekat, između ostalog, daje prioritet očuvanju i unapređenju kvaliteta života, posebno za one koji žive u sjevernom regionu.

“U tom smislu, želimo da uvjerimo ljude iz sela kroz koji prolazi auto-put, da se preduzimaju sve mjere za očuvanje njihovog kvaliteta života i zaštite životne sredine”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku se razgovaralo i o implementaciji postojećih zajedničkih projekata, te pripremi novih, poput rekonstrukcije pruge Golubovci – Bar i rješenja unapređenja aerodroma Crne Gore.

