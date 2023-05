Zajednički željeznički prelaz pravi primer međuresorne saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radovi na željezničkoj stanici u Bijelom Polju, koja će po završetku funkcionisati kao zajednički željeznički prelaz između Crne Gore i Srbije, pravi su primjer međuresorne saradnje u cilju unapređivanja regionalnog povezivanja, ocijenio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

“Zadovoljstvo mi je da danas obiđemo finalne radove na projektu koji je pravi primjer međuresorne saradnje u cilju unapređivanja regionalnog povezivanja” poručio je Ibrahimović.

On je finalne radove na željezničkoj stanici u Bijelom Polju obišao zajedno sa direktorom Stalnog sekretarijata Transportne zajednice (TZ), Matejem Zakonjšekom, direktorom CEFTA sekretarijata, Emirom Đikićem, Ingveom Engstroemom ispred EU Delegacije u Crnoj Gori i predsjednikom Skupštine Opštine Bijelo Polje, Ernadom Suljevićem.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz MKI, dodao da je olakšavanje međugraničnih prelaza sjajna poruka koju svi zajedno šaljemo regionu i široj javnosti, a to je da se kroz zajedničke napore ka uspostavljanju jedinstvenog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu pripremamo za skorije članstvo u Evropskoj uniji, naglašavajući da se godinama transportna infrastruktura postavljala kao jedan od ograničavajućih faktora daljeg privrednog rasta i razvoja.

“Iako se to stanje popravlja, pred nama su još brojni izazovi, novi projekti, nove investicije, kako bi se svima omogućilo pravo na nesmetani protok ljudi, robe, usluga, kapitala, i na tom putu kao i do sada računamo na našeg strateškog partnera, Evropsku uniju, uz čiju podršku se i ovaj projekat realizuje“, naveo je Ibrahimović.

Engstroem je rekao da željeznički transport ima ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti Evrope.

“Zajednički granični prelaz u Bijelom Polju pripada željezničkoj interkonekciji TEN-T Ruta 4 i ne samo da će poboljšati veze između dvije zemlje i njihovih naroda, već će podstaći prekogranične ekonomske aktivnosti. Ovaj rekonstruisani objekat postaće savremena one-stop-shop željeznička infrastruktura za jeftinije, brže i jednostavnije granične prelaze. U kombinaciji sa drumskom i željezničkom vezom Bar-Beograd, Ruta 4 će se razvijati u pravcu modernog multimodalnog logističkog transportnog koridora koji povezuje Luku Bar sa zaleđem“, saopštio je Engstroem.

Zakonjšek je kazao da smo svjedoci da neadekvatne transportne mreže i nedostatak koordinacije ozbiljno ograničavaju povezanost građana, ali i proizvođača i potrošača sa globalnim i regionalnim tržištima.

“Rješenja ovih pitanja zahtijevaju ulaganja u infrastrukturu, ali i bolju saradnju susjeda. Stanica u Bijelom Polju postaće sjajni primjer saradnje Crne Gore i Srbije. Pod jednim krovom sarađivaće nadležne službe dvije zemlje, a voz neće morati da staje dva puta. Drago mi je što smo današnjim događajem pokazali značaj EU investicija u regionu“, rekao je Zakonjšek.

Đikić je kazao da međunarodna trgovina i transport uvijek idu ruku pod ruku, a da je za njihovo funkcionisanje neophodna održiva i efikasna infrastruktura.

“Zajednički prelazi, izgrađeni po evropskim standardima, približavaju nas Evropi i prije svega koriste građanima i kompanijama našeg regiona. Radeći zajedno na ovakvim projektima, doprinosimo razvijanju i međusobnoj povezanosti naših ekonomija i unaprjeđenju efikasnosti logističkih i vrijednosnih lanaca u okviru CEFTA-e ali i sa Evropskom unijom“, naveo je Đikić.

Suljević je saopštio da je zadovoljan kvalitetom izvedenih radova, te da se nada skorom završetku svih radova i stavljenju u punu funkciju svih sadržaja.

“Bijelo Polje kao administrativni i regionalni centar sjeverne regije dobiće završetkom radova modernu željezničku stanicu koja će pružiti visok kvalitet usluga za građane i putnike koji dolaze u naš grad. Ovaj projekat je od posebnog značaj i zbog naše težnje da u narednim godinama postanemo respektabilna turistička destinacija. Iskazujem zahvalnost svima koji su dio ovog projekta, posebno Evropskoj uniji koja finasira radove IPA sredstvima”, kazao je Suljević.

Obilazak radova upriličen je uoči početka Samita povezivanja 2023 koji organizuju Stalni sekretarijat Transportne zajednice i CEFTA sekretarijat. Dvodnevnom samitu, koji se održava u Budvi, će pored ministara saobraćaja regiona prisustvovati i visoki zvaničnici EU, predstavnici i direktori međunarodnih finansijaskih institucija.

Ibrahimović je kazao da je dosadašnja saradnja sa Transportnom zajednicom i organizacija ovog važnog samita u Crnoj Gori još jedan pokazatelj dobrih odnosa koje zemlje Zapadnog Balkana u kontinuitetu održavaju i kroz koje nastoje da unaprijede i ostvare modernizaciju saobraćaja u svim segmentima.

“Raduju me najave visokih zvaničnika i resornih ministara regiona koji su do sada potvrdili svoje učešće i očekujem produktivne i sadržajne razgovore i susrete sa kolegama, ali i predstavnicima EU institucija“, naveo je Ibrahimović.

Zakonjšek je kratko informisao Ibrahimovića o tekućim aktivnostima i pripremama za ovaj događaj ukazujući na visoko interesovanje zemalja regiona za učešće i održavanje bilateralnih susreta, naglašavajući značaj posjete zvaničnika EU institucija i pažnju koja je usmjerena ka zemljama Zapadnog Balkana i nesporne podrške koju EU pruža, naročito u dijelu razvoja saobraćajne infrastrukture i politika.

