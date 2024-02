Zajednički interes nastavak ekonomske saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Brojne mađarske kompanije investiraju u bankarski, telekomunikacioni i turistički sektor Crne Gore, saopštio je ambasador Mađarske, Jožef Neđeši, i dodao da je nastavak ekonomske saradnje u obostranom interesu.

Predsjednik Skupštine, Andrija Mandić, sastao se danas sa Neđešijem, ocijenivši da je saradnja sa Mađarskom od strateškog značaja za Crnu Goru.

Mandić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, dodao da je namjera nove vlasti da se posveti kapitalnim infrastrukturnim projektima, kao što su izgradnja nove dionice auto-puta, rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, kao i revitalizacija Luke Bar, koja ima potencijal da postane alternativa velikim evropskim lukama.

Mandić se prisjetio njegove prve zvanične posjete Budimpešti, tokom koje je imao srdačan razgovor sa predsjednikom mađarskog parlamenta, Laslom Koverom, kojeg je okarakterisao kao iskrenog mađarskog patriotu.

“Neđeši je Mandiću prenio želju Mađarske da podigne spomenik poginulim mornarima i oficirima sa bojnog broda Zenta, koji je potopljen 1914. godine od francuskog ratnog broda nadomak Petrovca“, navodi se u saopštenju.

Neđeši je istakao da su preživjeli pomorci učestvovali u obnavljanju crkve Svete Nedelje, što čini svojevrstan pečat pomirenja i dobrih odnosa koje Crna Gora i Mađarska od tada baštine.

Mandić je istakao da on lično, a vjeruje i cijela Skupština, snažno podržava podizanje spomen obilježja poginulim mornarima i oficirima na prikladnom mjestu u Petrovcu, kao što je dogovoreno sa rukovodstvom Opštine Budva i Ministarstvom odbrane, jer bi se na taj način odalo poštovanje ljudima koji su časno poginuli vršeći svoju vojničku dužnost i dokazalo da istorija ne treba da nas razdvaja, već da poučeni iskustvom činimo sve da izgradimo društvo pomirenja i stabilnosti.

Mandić je izrazio zadovoljstvo što će se, shodno razgovoru koji je imao sa Koverom u novembru prethodne godine, realizovati zvanična posjeta predsjednika mađarskog parlamenta Crnoj Gori u drugoj polovini ove godine.

