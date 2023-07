Zajednica opština podržala opštine sa 320 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajednica opština Crne Gore je u budžetu za ovu godinu opredijelila 500 hiljada EUR za finansiranje tehničke dokumentacije za investicione projekte opština, koje će se raspodijeliti u dvije faze.

“Prvi javni poziv objavljen je u maju, a odnosio se na već ugovorene i planirane razvojne projekte za koje je Zajednica, u utvrđenom iznosu, preuzela obavezu plaćanja”, navodi se u saopštenju.

Na poziv se prijavilo 17 opština koje su i ostvarile pravo na navedena sredstva i to Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Danilovgrad, Žabljak, Zeta, Kolašin, Kotor, Plav, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Tuzi, Šavnik i Glavni grad Podgorica.

“Drugi dio sredstava namijenjenih za istu svrhu biće raspodijeljen po novom pozivu planiranom za drugu polovinu ove godine”, dodaje se u saopštenju.

Pored zastupanja interesa svojih članica pred centralnim vlastima i međunarodnim organizacijama, stručne podrške u jačanju njihovih kapaciteta i drugih vidova logistike koju im u kontinuitetu pruža asocijacija, ovo je prva finansijska podsticajna mjera Zajednice lokalnom razvoju, koja je od velikog značaja za opštine.

“Naime, tehnička dokumentacija koja se na ovaj način finansira predstavlja osnov za realizaciju višemilionskih razvojnih projekata opština, prije svega za osnovnu infratsrukturu (vodovodi, lokalne saobraćajnice), ali i za izgradnju objekata javnih službi”, rekli su iz Zajednice opština.

Takođe, sa pripemljenom tehničkom dokumentacijom opštine ispunjavaju osnovni uslov za povlačenje sredstava iz međunarodnih fondova, što je u primarnom fokusu Zajednice.

“I u narednom periodu, Zajednica opština će nastaviti sa snažnom podrškom lokalnim samoupravama kroz jačanje njihovih kapaciteta i stvaranje preduslova za što veće privlačenje sredstava i uspješnu realizaciju razvojnih projekata”, zaključuje se u saopštenju.

