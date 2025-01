Zajednica opština Crne Gore započela aktivnosti na implementaciji projekta PADRION

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvoj lokalnih digitalnih agendi, analiza stanja po zemljama i definisanje i testiranje inovativnih digitalnih rješenja za unapređenje javnih usluga, glavni su ciljevi projekta PADRION – Jačanje digitalne transformacije javne administracije u jadransko-jonskoj oblasti.

Na projektu je ispred Crne Gore partner Zajednica opština Crne Gore.

Iz Zajednice opština je saopšteno da je projekt PADRION kofinansirala Evropska unija kroz Interreg IPA ADRION program. Vodeći partner je organizacija za digitalnu podršku Regije Emilija-Romanja Lepida, a u projektu učestvuje devet partnera iz sedam zemalja – Italije, Grčke, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije.

Početni sastanak projekta održan je u Bolonji, uz prisustvo predstavnika Zajednice opština i svih projektnih partnera.

Predstavnica Regije Emilija-Romanja istakla je značaj projekta i samog pitanja digitalne transformacije javne uprave, a tokom sastanka partneri su definisali prve operativne korake, uključujući izradu radnog plana, te organizacionih i finansijskih aspekata projekta.

Na grupnim radionicama partneri su razmjenjivali iskustva o postojećim digitalnim politikama u svojim zemljama kroz vježbu mapiranja, identifikujući konkretna iskustva, alate i pristupe, kao i na kreiranju efikasnih i prilagodljivih digitalnih politika, čime su postavljeni temelji za razvoj PADRION modela.

Partneri će u okviru aktivnosti projekta potpisati i Memorandum o razumijevanju, kako bi dodatno potvrdili svoju posvećenost razvoju digitalne tranzicije u jadransko-jonskom regionu.

“Na taj način, projekt ima za ideju da se kreiraju digitalni modeli koji će biti primjenjivi u različitim teritorijalnim kontekstima, sa ciljem da digitalne usluge postanu pristupačnije, inkluzivnije i prilagođene stvarnim potrebama lokalnih zajednica, uz istovremeno podsticanje saradnje između institucija, građana i privrede”, zaključuje se u saopštenju.

