Zagovaraju smanjenje PDV-a na voće i povrće

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zagovara smanjenje poreza na dodatu vrijednost (PDV) na voće i povrće, kao i na ribu, saopšteno je iz tog resora za Dan.

Takođe, iz tog Ministarstva je potekla inicijativa i da se u cilju zaštite i podrške domaćoj proizvodnji smanje akcize na pojedine poljoprivredne proizvode poput vina.

“U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje Ministarstvo će povećati ulaganja, i to u skladu sa mjerama iz Zajedničke poljoprivredne politike EU, sa kojom se Crna Gora usklađuje”, dodali su iz Ministarstva.

Resor kojim rukovodi ministar Vladimir Joković, povodom poziva trgovaca upućenog svim akterima lanaca trgovine i Vladi da se zajednički dođe do modela po kojem bi se smanjile cijene, naveo je u odogovoru Danu da Ministarstvo aktivno radi na unapređenju poljoprivrednog sektora kroz mjere agrarne politike i da učešćem u raznim inicijativama, poput okruglog stola CEZAP-a, pokazuje spremnost za saradnju sa svim relevantnim stranama kroz organizaciju inicijativa usmjerenih na unapređenje kvaliteta i dostupnosti poljoprivrednih proizvoda.

“U nekoliko navrata ovo Ministarstvo je ukazivalo drugim institucijama o stanju na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Zagovornici smo smanjenja PDV-a na voće i povrće, ali i na ribu, kao i umanjenja akciza na poljoprivredne proizvode poput vina, ali uvažavajući nadležnosti drugih institucija nijesmo u mogućnosti da se izjašnjavamo u ime istih”, naveli su iz Ministarstva.

U pogledu povećanja domaće poljoprivredne proizvodnje, taj resor je, kako su kazali, implementiralo niz novih različitih mjera podrške u prethodnoj godini.

Oni su podsjetili da je prošle godine agrobudžet iznosio 75,06 miliona EUR, od čega je 51,35 miliona EUR obezbijeđeno iz nacionalnog budžeta, 15,55 miliona EUR iz donacija, a 8,15 miliona EUR iz kreditnih sredstava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS