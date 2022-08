Zaduženje do 350 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preliminarne projekcije pokazuju da budžetu nedostaje 715 miliona EUR za finansiranje aktivnosti do kraja godine, pri čemu depoziti kompenzuju 380 miliona, a država mora da se zaduži od 325 do 350 miliona EUR, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je Pobjedi kazao da je to naslijeđeno stanje rušilačke politike bivšeg rukovodstva tog resora.

Damjanović je naveo da će Vlada utvrditi predlog rebalansa budžeta najvjerovatnije 8. septembra, nakon čega će biti dostavljen parlamentu. Konačan iznos zaduženja biće, dodao je, poznat u narednim danima.

“U nedostajućim sredstvima neophodno je da se stvori rezerva za narednu godinu od 100 miliona EUR, za finansiranje Fonda zdravstva treba najmanje dodatnih 65 miliona, za Fond PIO 30 miliona, Ministarstvu rada i socijalnog staranja treba sedam miliona za isplatu naknada za majke, Ministarstvu prosvjete devet miliona za povećanje plata. Sve to je bilo poznato prethodnom ministru koji nije umio, a ni htio, da javnosti predoči pravo stanje finansija, već je predstvaljao lažnu sliku blagostanja u državnoj kasi”, rekao je Damjanović.

Ministarstvo, kako je kazao, treba da obezbijedi i dodatna sredstva za uvećanje penzija po zakonu koji je nedavno usvojen, a precizan iznos znaće se nakon što Monstat objavi stopu inflacije za septembar.

“Treba potcrtati i da je prethodno rukovodstvo Ministarstva finansija lažno planiralo 50 miliona EUR nepostojećih prihoda, iako nijesu postojali zakonski uslovi za to, ali i da je parlament nedavno izmijenio Zakon o finansiranju lokalne samouprave čime je državna kasa uskraćena za još 50 miliona”, kazao je Damjanović.

Bivši ministar finansija Milojko Spajić budžetom je planirao 497 miliona EUR nedostajućih sredstava, a prvobitno je tražio od parlamenta da se zaduži 900 miliona, što mu nije odobreno. On je setom poreskih zakona smanjio doprinose na teret zaposlenih i povećao minimalac na 450 EUR, a državu ostavio bez prihoda od doprinosa na zdravstvo, dok je u prošloj godini potrošio 410 miliona budžetske rezerve. On, međutim, i dalje tvrdi da budžetu ne treba rebalans.

Na pitanje kako je moguće da budžetu nedostaje 350 miliona, kada svi zvanični podaci pokazuju rast prihoda, pa i u odnosu na 2019. godinu, Damjanović je odgovorio da je prihode djelimično “naduvala“ inflacija.

“Ne treba smetnuti s uma da, iako su prihodi od PDV-a povećani i nominalno su u nivou 2019. ili veći, ali od turustičke sezone su realno manji jer ih je inflacija djelimično “naduvala“”, rekao je Damjanović.

On je dodao da je zbog umanjenja akcize na gorivo zaključno sa avgustom 30 miliona EUR manje u budžetu, što je direktna podrška Vlade građanima i privredi.

Ukazuje da je, zbog katastrofalno planiranog budžeta, registrovan znatan pad prihoda po osnovu doprinosa i poreza na zarade.

“Prihodi od poreza na dohodak su 95, umjesto planiranih 140 miliona. Kada se samo to uzme u obzir i student prve godine ekonomije sabraće sve štete koje je prethodni ministar napravio budžetu i javnim finansijama. Od početnih 50 miliona EUR „rupe“ u Fondu zdravstva, koje smo odmah konstatovali, došli smo do budžetske rupe od 350 miliona i svi se nadamo da je to ipak konačni efekat štete koju je neodgovorna politika napravila javnim finansijama”, naveo je Damjanović.

On je dodao da će uprkos svemu redovno isplaćivati plate, penzije i servisirati sve obaveze.

