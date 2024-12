Zadovoljni brojem gostiju i najavama za praznike

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Žabljak je, prema riječima njenih predstavnika, zadovoljna brojem gostiju koji trenutno borave u tom gradu, kao i najavama za novogodišnje praznike i zimske mjesece.

Direktor TO Žabljak, Stojan Abazović, kazao je u petak prilikom otvaranja zimske turističke sezone, da je zadovoljan kako je protekla ta manifestacija, dodajući da su pripremili zanimljiv kalendar dešavanja za naredni period.

„Ove godine, prvi put, nabavljene su kućice za bazar koji će trajati naredna tri mjeseca, biće otvoreno klizalište, dok se u januaru planiraju manifestacije Dani na krpljama i Dani nordiskog skijanja“, kazao je Abazović.

On je podsjetio da je sezona prošle godine izostala zbog nedostatka snijega, ali da ove godine imaju sve uslove za uspješnu sezonu, prenosi CGNews.

„Snijega ima dovoljno i prognoze ukazuju na to da će ga ove godine biti. Zadovoljni smo brojem gostiju koji trenutno borave u gradu kao i najavama za novogodišnje praznike i zimske mjesece. Ukoliko snijega bude dovoljno očekujem uspješnu sezonu“, rekao je Abazović.

Turistička organizacija Žabljak u saradnji sa Centrom za kulturu i Opštinom Žabljak upriličila je manifestaciju Dani durmitorskih proizvoda i besplatnu degustaciju hrane i pića za sve posjetioce.

Otvaranju sezone prisustvovala je i ministar turizma, Simonida Kordić koja je pustila u rad Ski poligon za obuku skijaša početnika.

Ova investicija, zajedno sa sredstvima obezbijeđenim za prvu fazu vještačkog osnježavanja, predstavlja prvo ulaganje na ovom državnom skijalištu nakon dužeg perioda.

Kordić je sa Žabljaka poručila da su ovakve konkretne aktivnosti pokazatelj posvećenosti Ministarstva turizma modernizaciji i unapređenju instrastrukture i ponude na ovom tradicionalnom skijalištu.

“Žabljak, sa svojom jedinstvenom prirodom i ogromnim potencijalima, zaslužuje našu punu pažnju i podršku. Ovo je samo početak naših napora da ovu destinaciju učinimo još atraktivnijom za domaće i strane turiste”, rekla je Kordić.

Ona je navela da su prethodno iz sopstvenih sredstava obezbijedili i sredstva za prvu fazu vještačkog osnježavanja na skijalištu Savin kuk, čime su omogućili stabilnije i kvalitetnije uslove za skijanje i dodatno osigurali da Žabljak, uprkos izazovima koje donose klimatske promjene, postane i ostane pouzdana zimska destinacija.

