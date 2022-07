Zabraniti izvoz i ograničiti cijenu ogrijevnog drveta i peleta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zabrana izvoza i ograničavanje cijena ogrijevnog drveta i peleta su neophodni zbog zaštite stanovništva koje je prinuđeno da se grije na najjeftinije energente, saopštio je predjednik Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević.

„Kad se naši građani budu suočili sa poskupljenjem drva za ogrijev koja će morati plaćati i po 80 EUR po kubiku, umjesto 40 EUR kolika je cijena bila prošle godine, i pelet po 400 EUR po toni, umjesto 170-180 EUR koliko je bila cijena prošle godine, moramo znati da je to isključiva krivica ove nesposobne i slabe Vlade“, naveo je Medojević u saopštenju.

U uslovima spekulativnih promjena na tržištu, kada privatni proizvođači podižu cijene radi sticanja ekstra profita i time ugrožavaju osnovna ljudska prava stanovništva i njihovo zdravlje i elementarne uslove za život, Vlada, kako tvrdi Medojević, mora intervenisati.

„U Podgorici se oko 29 hiljada porodica grije na drva ili pelet. Ako Vlada ne interveniše cijene će eksplodirati i veliki broj građana će biti izložen enormnim troškovima, ili će biti prinuđen da kupuje drva na crno od šumokradica i švercera“, poručio je Medojević.

Prema njegovim riječima, šume će biti dodatno devastirane i „kajmak će skinuti šumarska mafija koja decenijama nekažnjeno uništava naše šume“.

„Vlada mora da definiše maksimalne cijene za domaće kupce, vodeći računa o standardu građana i određujući razumnu stopu profita za privatnike, a tržišni viškovi se mogu prodavati po tržišnim cijenama“, zaključio je Medojević.

