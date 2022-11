Za tri energetske kompanije manji prihod od zahtijevanog

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Energetske kompanije su za rad u naredne tri godine ukupno zahtijevale 435,3 miliona EUR, od čega je Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) osnovanim ocijenila 380,88 miliona EUR.

Iz REGAGEN-a su agenciji Mina-business kazali da su regulisane kompanije – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE) ukupno za rad u naredne tri godine zahtijevale 435,3 miliona EUR.

„REGAGEN je ocijenila osnovanim 380,88 miliona EUR, što je 54,43 miliona, odnosno 12,5 odsto manje od zahtijevanog”, precizirali su predstavnici regulatora.

Te kompanije su u roku, odnosno 31. avgusta, dostavilie regulatoru zahtjeve za utvrđivanje prihoda za narednu, 2024 i 2025. godinu, koje je REGAGEN analizirao i objavio na svom sajtu u formi izvještaja.

Na cijenu električne energije u narednoj godini utiče niz odluka, a za skoro polovinu računa za utrošenu struju, odluku donosi Elektroprivreda samostalno, i to u ulozi snabdjevača. Iznos stavki na računu koje se odnose na korišćenje sistema i rad operatora tržišta električne energije utvrđuje REGAGEN na osnovu zahtjeva koje dostavljaju regulisane kompanije.

Iz REGAGEN-a su kazali da je CGES zahtijevao regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u tarife za narednu godinu od 26,65 miliona EUR, za 2024. od 33,85 miliona, a za 2025. od 35,6 miliona EUR.

U prosjeku, CGES je zahtjevom tražio oko šest odsto više prihoda u odnosu na odobreni za ovu godinu.

“REGAGEN je, na osnovu dokumentacije koju je dostavio CGES u ovoj fazi postupka, ocijenio osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u tarife za narednu godinu od 23,84 miliona EUR, što je 2,8 miliona, odnosno 10,54 odsto manje od zahtijevanog iznosa”, kazali su predstavnici regulatora.

REGAGEN je za 2024. godinu ocijenio osnovanim prihod od 23,84 miliona EUR, što je deset miliona, odnosno 29,56 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

Za 2025. godinu regulator je ocijenio osnovanim prihod od 23,84 miliona EUR, što je za 11,77 miliona, odnosno 33,04 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

CEDIS je zahtijevao regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u tarife za narednu godinu od 107,07 miliona EUR, za 2024. od 111,82 miliona, a za 2025. od 117,12 miliona EUR.

Kako su naveli iz REGAGEN-a, u prosjeku, CEDIS je zahtjevom tražio oko 36 odsto više prihoda u odnosu na prihod odobren za ovu godinu.

REGAGEN je, na osnovu dokumentacije koju je dostavio CEDIS u ovoj fazi postupka, ocijenio osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u tarife za narednu godinu od 104,25 miliona EUR, što je 2,82 miliona, odnosno 2,64 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

Regulator je za 2024. godinu ocijenio osnovanim prihod od 102,25 miliona EUR, što je 9,57 miliona, odnosno 8,56 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

Za 2025. godinu osnovanim je ocijenjen prihod od 100,3 miliona EUR, što je 16,83 miliona, odnosno 14,37 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

COTEE je, kako su precizirali, zahtijevao regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u naknade za narednu godinu od 1,07 miliona EUR, a za 2024. i 2025. od po 1,06 miliona EUR.

U prosjeku, COTEE je zahtjevom tražio oko 50 odsto više prihoda u odnosu na prihod odobren za ovu godinu.

REGAGEN je, na osnovu dokumentacije koju je dostavio COTEE u ovoj fazi postupka, ocijenio osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u naknade za narednu godinu od 865,99 hiljada EUR, što je 202,95 hiljada, odnosno 18,99 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

Regulator je za 2024. godinu ocijenio osnovanim prihod od 846,83 hiljade EUR, što je 213,66 hiljada, odnosno 20,15 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

Za 2025. godinu osnovanim je ocijenjen prihod od 845,26 hiljada EUR, što je 215,69 hiljada, odnosno 20,33 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

Iz REGAGEN-a su objasnili da su izvještaji o analizi dokumentacije po zahtjevima CGES-a, CEDIS-a i COTEE-a predmet javne rasprave zaključno sa utorkom.

Nakon toga će sva pristigla mišljenja, primjedbe i komentari biti razmotreni i uzeti u obzir prilikom donošenja odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenih prihoda tih kompanija.

“Donošenje odluka se očekuje krajem novembra, a sve do njihovog donošenja regulisani subjekti imaju pravo dopune svojih zahtjeva. Zbog navedenog razloga se još ne može govoriti o cijenama koje će biti rezultat ovih postupaka”, zaključili su iz REGAGEN-a.

