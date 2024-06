Za projekte u okviru programa Interreg IPA Južni Jadran 38 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za zajedničke projekte institucija i organizacija iz Italije, Albanije i Crne Gore biće opredijeljeno 38 miliona EUR, od čega 31 milion čine bespovratna sredstva Evropske unije (EU), saopšteno je na nacionalnom Info danu u Podgorici.

Info dan je bio posvećen pozivu za standardne projekte u okviru programa Interreg IPA Južni Jadran.

Otvarajući događaj, državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova i nacionalni IPA koordinator, Bojan Božović, istakao je da je saradnja Italije, Albanije i Crne Gore od ključne važnosti za razvoj i prosperitet tih država.

„Kroz prethodni program saradnje postavili smo čvrste temelje za zajedničku budućnost regije Južnog Jadrana, uz finansijsku podršku EU. Ovo područje, bogato istorijom, kulturom i prirodnim ljepotama, posjeduje ogroman potencijal, koji udruženim snagama možemo aktivirati i tako poboljšati kvalitet života za naše građane i građanke, rješavajući zajedničke izazove i koristeći brojne mogućnosti koje su nam na raspolaganju“, kazao je Božović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, podsjetio da je prethodni program prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore rezultirao sa više od 100 projekata ukupne vrijednosti oko 84 miliona EUR.

„Uvjeren sam da ćemo dobiti kvalitetne prekogranične projekte usmjerene na razvoj inovacija, jačanje konkurentnosti, borbu protiv klimatskih promjena, povezanost između i unutar naših zemalja, socijalnu politiku i održivi turizam”, naveo je Božović.

Predstavnik regije Pulja, kao upravljačkog tijela programa, Davide Marćano, kazao je da je poziv usmjeren na to da region Južnog Jadrana bude pametniji, zeleniji, povezaniji i društveno osnažen.

„Ohrabrujem zainteresovane korisnike iz Crne Gore da se povežu sa partnerima iz Italije i Albanije, kako bismo podstakli održivi razvoj i doprinijeli boljem kvalitetu života u ovom području”, poručio je Marćano.

Predstavnici Zajedničkog sekretarijata programa iz Barija predstavili su ciljeve poziva, način prijavljivanja i ostale relevantne informacije u vezi sa pripremom predloga projekata.

Program Interreg IPA Južni Jadran 2021-2027 je nastavak prethodnog Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020. Programsko područje obuhvata italijanske regije Pulja i Molize, kao i čitave teritorije Albanije i Crne Gore.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 6. septembar.

