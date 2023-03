Za prekograničnu saradnju Italije, Albanije i Crne Gore 81 milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru programskog okvira IPA III, za novi program prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore biće opredijeljeno 81 milion EUR tokom narednih sedam godina, saopšteno je na Capitalization seminaru za Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP).

Kako je saopšteno iz Tehnopolisa, Capitalization seminar za MMSP organizovan je danas u prostorijama tog Inovaciono preduzetničkog centra (IPC), u okviru projekta BRE PLUS, s ciljem kapitalizacije postignutih rezultata prethodno implementiranog BRE projekta.

Kako je pojašnjeno, BRE projekat je imao za cilj stvaranje zajedničkog poslovnog registra između Italije, Albanije i Crne Gore kako bi se povećala i podstakla saradnja među kompanijama u prekograničnom području.

“Kroz fazu kapitalizacije, projektni partneri će nastojati da kreiranu BRE Platformu, koja je dizajnirana za registraciju preduzeća, iskoriste za jačanje prekogranične saradnje i konkuretnosti među MMSP, kao i za poboljšanje okvirnih uslova za njihov razvoj u Evropi”, rekli su iz Tehnopolisa.

Izvršni direktor IPC-a Tehnopolis Đorđije Malović rekao je da se nada da će realizacijom projekta dodatno uticati na prekograničnu saradnju mikro, malih i srednjih preduzeća u regionu.

On je pozvao sve preduzetnike da se registriju na BRE platformu koja predstavlja prvi poslovni registar kompanija iz Italije, Albanije i Crne Gore.

Državna sekretarka Ministarstva evropskih poslova Crne Gore Milena Žižić navela je da je IPC Tehnopolis jedan od najaktivnijih korisnika IPA programa prekogranične saradnje.

“Programi prekogranične saradnje, koje kofinansira EU, nude brojne mogućnosti za jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća”, saopštila je Žižić.

Ona je kazala da je kroz projekat BRE kreiran poslovni registar koji će omogućiti subjektima iz Italije, Albanije i Crne Gore da izgrade kapacitete, optimizuju poslovanje, unaprijede saradnju i uvedu nove proizvode i usluge.

“U okviru programskog okvira IPA III, za novi program prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore biće opredijeljeno 81 milion EUR tokom narednih sedam godina, kako bi region Južnog Jadrana bio pametniji, zeleniji, povezaniji i napredniji, te kako bi imao bolje upravljanje“, rekla je Žižić.

Direktorica Odeljenja za projekte i spoljnu poslove Privredne i industrijske komore Tirane Aris Tasho je istakla značajnu ulogu IPC Tehnopolisa tokom implementacije BRE projekta.

Ona, kako je navela, smatra da će se rezultati koji su pokazatelj bolje saradnje kompanija u regionu, ukazati u narednom periodu.

Sekretarka Odbora udruženja za informacione i komunikacione tehnologije u Privrednoj komori Crne Gore Nada Rakočević je istakla da je, prvom fazom projekta u okviru koje je kreirana BRE platforma u zemljama partnerima, stvorena dobra podloga.

“Koja će, vjerujem, u drugoj fazi koja je pred nama dalje doprinijeti boljoj saradnji malih i srednjih preduzeća u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori”, dodala je Rakočević.

Ona je prezentovala bazu svih kompanija u Crnoj Gori koju su kreriali kroz BRE projekat.

Kako je saopšteno, u cilju dalje podrške procesu digitalne transformacije kreriana je platforma “Moja eKomora”.

“Ta platforma će, pored unapređenja efikasnosti i efektivnosti rada same institucije unutar internih procesa, kroz uštede resursa imati jak multiplikativni efekat i na poslovanje privrednih subjekata, kroz niz usluga koje će štedjeti njihove resurse, unapređujući nivo digitalne pismenosti zaposlenih u privredi”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, projekat finansira Evropska unija u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014 – 2020.

