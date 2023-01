Za pomoć penzionerima i korisnicima materijalnog obezbjeđenja 8,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Iznos od 8,5 miliona EUR biće izdvojen kao pomoć penzionerima i korisnicima materijalnog obezbjeđenja, koji su najviše pogođeni inflacijom, u okviru budžetske podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize, najavljeno je na sjednici Vlade.

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović, kazao je, povodom usvajanja informacije o vezi sa djelovanjem direktne budžetske podrške EK Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize od 30 miliona EUR, da je planirana podrška kroz nekoliko komponenti.

“Pred nama je Akcioni plan koji predviđa određeni set mjera, koji je propraćen sa finansijskom podrškom EK od 30 miliona EUR, koji je Crna Gora dobila bespovratno u okviru paketa energetske podrške Evropske unije”, naveo je Šahmanović.

On je kazao da je taj plan rezultat intenzivne komunikacije s EK i resornim ministarstvima.

Ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović, objasnio je da ta podrška obuhvata penzionere sa najnižim primanjima i korisnike materijalnog obezbjeđenja.

“Sredstva će biti raspoređena tako što će se jednokratna pomoć od 150 EUR dodijeliti korisnicima najniže penzije, korisnicima privremene naknade kod Fonda PIO, kao i korisnicima naknade materijalno obezbjeđenja boraca”, rekao je Adrović.

On je kazao da je porodicama koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja predloženo da se dodijeli po 350 EUR.

“Ukupan iznos je 8,5 miliona EUR i time smo obuhvatili oko 42 hiljade penzionera i 6,35 hiljada porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja”, precizirao je Adrović.

On je ocijenio da se radi o širokom obuhvatu, a uprkos prošlogodišnjem povećanju najniže penzije, njihov položaj je i dalje nepovoljan i takvu podjelu smatra opravdanom.

Šahmanović je objasnio da će se pomenuta sredstva iskoristiti i za unapređenje energetske efikasnosti što obuhvata sektore domaćinstva, mala i srednja preduzeća.

“Dominantni dio novca će se iskoristiti za subvencionisanje ugradnje solarnih panela i toplotnih pumpi koje su u skladu sa najnovijom tehnologijom energetske efikasnosti”, rekao je Šahmanović.

On je kazao da će se sredstva utrošiti i za unapređenje tržišta električne energije, nabavku određenih softvera čime će se unaprijedi investiciona klima u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE) i izradu studije održivosti Termoelektrane (TE) Pljevlja sa osvrtom na socio-ekonomski status Pljevalja i države.

“Računam da će sredstva biti prenesena na račun Ministarstva finansija u formi sektorske budžetske podrške u naredne tri sedmice i moraju se namjenski utrošiti u okviru Akcionog plana”, dodao je Šahmanović.

