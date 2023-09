Za podršku preduzetništvu 270 hiljada EUR

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar objavila je javni poziv za učešće u programu podsticanja razvoja preduzetništva, za šta je ukupno opredijeljeno 270 hiljada EUR.

Pravo da se prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe, preduzetnici/ce i preduzeća koja su registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) sa sjedištem na teritoriji Opštine Bar, a koja pripadaju kategoriji mikro preduzeća.

Program sporovodi Komisija za raspodjelu sredstava na osnovu Programa podrške razvoju preduzetništva u Opštini Bar od ove do 2026. godine.

Program se relizuje kroz dvije programske linije – prva za projekte manje vrijednosti i druga za projekte veće vrijednosti, odnosno investicione projekte.

“Po prvoj liniji najviši iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi osam hiljada EUR, dok druga linija predviđa najviši iznos od 20 hiljada EUR koji može biti odobren po projektu. Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova koji su propisani pozivom”, navodi se u saopštenju.

Javni poziv dostupan je na sajtu Opštine Bar, a biće otvoren 45 dana od dana objavljivanja, odnosno do 15. oktobra.

Prijava na poziv i prateća dokumentacija se predaje u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti u Građanskom birou Opštine Bar, ili se šalje poštom na adresu Bulevar Revolucije 1, 85000 Bar – Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj.

Individualne konsultacije za pripremu biznis plana, kao i dodatne informacije o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na javni poziv, mogu se dobiti svakog radnog dana od sedam do 15 sati u Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj kancelarija broj 259, II sprat, kao i putem mejla [email protected]

Info dan tokom kojeg će zainteresovani moći da se informišu o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na javni poziv održaće se 22. septembra u zgradi Opštine Bar, sa početkom u deset sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS