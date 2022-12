Za podršku penzionerima 17 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je usvojia Informaciju o isplati jednokratne pomoći penzionerima u Crnoj Gori, gdje će za njih 119,51 hiljadu biti izdvojeno oko 17 miliona EUR.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, je kazao da je to aktivnost koju Vlada radi ljudski i pošteno.

“Nijesmo hjteli da je radimo u predizbornom i izbornom kontekstu, kada bi vjerovatno svaka druga Vlada odradila. Ovo radimo sada, pred kraj tekuće godine, kada je to najvećem dijelu penzionera najviše i potrebno”, rekao je Damjanović na sjednici Vlade.

On je objasnio da 200 EUR jednokratno ide svim penzionerima koji primaju penziju u iznosu do prosječne penzije.

“Po 100 eura ide svim penzionerima čiji iznos penzije se kreće u intervalu od prosječne penzije do iznosa minimalne zarade, dok 50 EUR ide penzionerima čija je penzija u intervalu od minimalne zarade do iznosa potrošačke korpe do nekih 793 EUR”, precizirao je Damjanović.

On je kazao da se sa ovih 17 miliona pomaže ranjivim kategorijama društva, a penzioneri su, kako tvrdi, jedna od najranjivijih, zbog načina kako su se ranije vlade odnosile prema njima, a i zbog negativnih efekata Evropa sad politike, koja je penzionere potpuno zapostavila.

Damjanović je podsjetio da prosječna penzija za oktobar iznosi 359,3 EUR, a najniža je na nivou od oko 254 EUR.

“Pokušavamo sve, i kroz rast zarada u javnom sektoru i kroz druge faktore će doći do rasta penzija i tokom naredne godine, tako da ćemo željeni cilj Vlade od najmanje 60 odsto učešća minimalne penzije u minimalnoj zaradi i prosječne penzije u prosječnoj zaradi dostići naredne godine ovom dinamikom”, zaključio je Damjanović.

