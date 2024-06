WoB program čvrst osnov za stvaranje novih prilika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učesnice prve generacije programa razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja Women on Boards (WoB), Kruna Ratković, Sanja Milosavljević i Adrijana Husić, ocijenile su da im je višemjesečno iskustvo kroz raznovrsne radionice pružilo čvrst osnov za stvaranje novih prilika.

One su saglasne i da je to otvorilo mogućnosti za ravnopravno uključivanje žena na liderskim pozicijama.

Upravo ovaj program, kako su kazale, dokaz je koliko je borba za ženska prava, odnosno jednakost, borba za bolje sjutra.

Ratković je doktor iz oblasti matematičkih nauka, a školovanje je završila na Univerzitetu iz Nice, u Francuskoj. Docent je na Univerzitetu Donja Gorica i član naučnih udruženja, recenzent i urednik naučnih časopisa.

„Ima deset godina iskustva kao rukovodilac ili član tima u pripremi i implementaciji brojnih nacionalnih i evropskih projekata. Koosnivač je inovativne kompanije MoDrone, čiji je cilj da kreira rješenja iz oblasti inženjerskih nauka koja direktno odgovaraju na potrebe privrede“, saopšteno je iz Investiciono-razvojnog fonda (IRF), koji je pokrenuo program WoB.

Sistematičnost i metodičnost, komunikacione i organizacione sposobnosti aktivno koristi u svom svakodnevnom radu kako u kompaniji, tako i na Univerzitetu.

Ratković smatra da se žena u modernom svijetu suočava sa različitim izazovima i brojnim ulogama koje nosi kroz svoje sazrijevanje u društvu.

“Upravo uloge majke, žene, ćerke, profesora, osnivača kompanije i liderke su međusobno isprepletane i uvezane. Mislim da za većinu izazova sa kojima se srećemo reagujemo intuitivno i onako kako određena situacija u datom momentu nalaže. Program WoB je doprinio da kreiramo stabilan sistem u odlučivanju, koji daje jasne odgovore, uz podršku znanja i iskustva. Na široj ljestvici, doprinio je formiranju odvažne grupe žena koje mogu da donose promjene. Konkretne promjene ka napretku unutar svoje kompanije, ali i promjene koje iz šire vizure doprinose jačanju crnogorske privrede i kreiranju inkluzivnije zajednice“, kazala je Ratković.

Ona je saopštila i da je program WoB doprinio njenom ličnom razvoju, spremnosti i kompetencijama koje su potrebne za odvažno žensko liderstvo.

„Izuzetno višemjesečno iskustvo kreirano kroz raznovrsne i sveobuhvatne radionice, pružilo je čvrst osnov za stvaranje novih prilika i otvorilo mogućnosti za ravnopravno uključivanje žena na liderskim pozicijama“, rekla je Ratković.

Milosavljević je konsultantkinja za međunarodne poslove, odnose sa javnošću i marketing, kao i uspješna preduzetnica i osnivačica Impact Investments Group. Milosavljević je u industriji PR-a i marketinga više od 15 godina i kreira rješenja da bi povećala prodaju i poslovni uticaj klijentima iz zemlje i svijeta.

Diplomirana je politikološkinja za međunarodne poslove, a nedavno je magistrirala Executive MBA na Rome Business School, čime je unaprijedila svoje liderske vještine i proširila svoju globalnu mrežu.

Strast za preduzetništvom i povezivanjem vodi je ka pokretanju regionalnih inicijativa koje promovišu ravnopravnost i ekonomsku nezavisnost, a među njima je i Žene od uticaja, medijska i networking platforma za osnaživanje i poslovno povezivanje žena koje žele da izađu na nova tržišta.

Ona je kazala da je program WoB motivisao da se njen glas jasnije čuje, da nastavi sa unapređivanjem svojih vještina i da aktivno doprinosi kreiranju boljeg poslovnog okruženja za sve, a posebno za žene kroz njen autorski projekat i medij Žene od uticaja.

„Kroz finansijsku nezavisnost stičemo mogućnost donošenja odluka i pružamo jedinstvenu perspektivu rodne ravnopravnosti u poslovnom svijetu“, navela je Milosavljević.

Stoga, kako je kazala, preporučuje WoB program u Crnoj Gori i poziva sve žene da se prijave.

“Za mene je ovaj program bio transformativno iskustvo, jer sam uz podršku eminentnih predavača otvorila mnoga važna pitanja vezana za svoju karijeru i nadogradila znanje o održivosti i ESG standardima. Program je pažljivo osmišljen kako bi pružio jasan uvid u trenutno stanje i ponudio preporuke o tome kako žene mogu unaprediti rodnu ravnopravnost na nivou upravnih odbora i rukovodećih pozicija u kompanijama”, istakla je Milosavljević.

Važno je, kako je dodala, da postavljamo jasne granice u našem okruženju i na poslu, jer to otvara put ka daljem napretku.

“Edukacija je ključna – kroz nju stičemo znanje koje nam omogućava da budemo sigurni tokom promjena poslovne klime”, poručila je Milosavljević.

Husić je stručnjakinja za marketing i komunikacije i urednica izdanja Crnogorska bojanka i igara memorije Čudesna Crna Gora i Žene Crne Gore. Završila je studije Socijalne politike i socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka. Marketing sertifikaciju je dobila od britanskog Chartered Institute of Marketing (CIM), jednog od najznačajnijih instituta u oblasti biznisa i marketinga na svijetu, gdje je nastavila usavršavanje u ovoj oblasti.

Husić je svoju bogatu 20-ogodišnju karijeru započela u lokalnoj nevladinoj organizaciji Juventas, gdje je od pozicije volontera napredovala do liderskih pozicija. Korporativno iskustvo počela je da stiče 2009. godine i od samih početaka obavlja pozicije koje objedinjuju PR, odnosno odnose sa javnošću i društveno odgovorno poslovanje.

Bila je dio tima komunikacija u Telenoru, obavljala je funkciju potpredsjednce komiteta za društveno odgovorno poslovanje Američke privredne komore u Crnoj Gori, a može se pohvaliti i dugogodišnjim iskustvom u Azmont Investments kompaniji, investitoru Portonovi rizorta.

Dvodecenijsko iskustvo iskoristila je da 2021. osnuje svoju kompaniju za komunikacije, Communication Studio Cassiopeia. Upravo kroz svoju preduzetničku inicijativu pruža konsultantske usluge i sa timom saradnica razvija prozivode koji pričaju najljepše priče o Crnoj Gori i iz Crne Gore.

Program WoB je, kako je kazala, dokazao koliko je važno da jedni drugima budemo podrška, i koliko je borba za ženska prava, odnosno jednakost, borba za bolje danas i sjutra za sve nas.

“Gledajući iz prizme našeg regiona gdje je rodna nejednakost još uvijek prisutna u mnogim sektorima, ova inicijativa služi kao katalizator za osnaživanje žena i povećanje njihove zastupljenosti u upravnim odborima i na mjestima odlučivanja. Više od toga, vjerujem da je svima nama dala podstrek i osnažila nas kroz praktična znanja i razmjene iskustva da se odlučimo za taj korak više. A naš korak više će, sigurna sam, ohrabriti i druge žene da se odlučnije zauzmu za sebe i slijede svoje snove”, kazala je Husić.

Kroz WoB program, kako je istakla, nije se samo učilo i govorilo o rodnoj ravnopravnosti, već i o inkluzivnosti na vodećim korporativnim pozicijama. Niz okupljanja i treninga za učesnice je bio više od pružanja resursa, jer im je omogućio da se dodatno povežu, i da uče ne samo od mentora sa kojima smo radile, već i jedna od druge.

“Koliko će žene dalje biti zastupljene, i koliko će se glas žena koje imaju znanja, vještine i iskustva čuti, nije od značaja samo za podsticanje rodne ravnopravnosti već dugoročno doprinosi boljem učinku, uvećanju inovacija i sveopštem imidižu kompanija. Ovaj program je jedna od prvih, među važnijim koracima, u onome što je konačni cilj a to je veća zastupljenost žena u upravnim odborima i to zahvaljući znanju i iskustvu koje imaju. Drugi važan korak je podrška zakonodavnog sistema i institucija koje će prepoznati značaj i doprinijeti da žensko liderstvo ne bude samo slovo na papiru”, zaključila je Husić.

