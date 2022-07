Wild Beauty Art festival počinje večeras na Crnom jezeru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Wild Beauty Art festival, četvrti po redu, biće otvoren svečanim programom Crna Gora, inspiracija na Crnom jezeru danas sa početkom u 19 sati.

Festival će otvoriti Crnogorski orkestar mladih, koji će prirediti prisutnima koncert obojen poznatim arijama i melodijama ali i klasičnim repertoarom, prepoznatljivim kod publike širom svijeta.

Dirigent je perspektivni Kristijan Špataru, dok je solistkinja sopranistkinja Emilija Minić.

Direktor Nacionalnog parka (NP) Durmitor, Pero Popović, kazao je da NP Dutmitor pruža glavnu logistiku kako za čitav turizam na Žabljaku, što čini i značajni dio i sjevera Crne Gore, tako i za održavanje ovakvih kulturnih i sportskih manifestacija, s ciljem da bi turistička ponuda bila kompletnija i bogatija za određene sadržaje.

„Čuvajući ovu našu prirodnu ljepotu težimo tome da uspostavimo jedan sklad i balans između čovjeka i prirode, jer čuvajući prirodu čovjek čuva i svoj opstanak i postojanje. Meni je drago što su organizatori Wild Beauty Art festivala, prepoznali ekskluzivne prirodne lokacije, kakva je Crno jezero u NP Durmitor, gdje organizujemo i druge sportske, rekreativne turističke, društvene manifestacije od državnog nivoa”, rekao je Popović.

Komercijalni direktor kompanije One, Brano Đurović, kazao je da su podržali Wild Beauty Art festival i time doprinjeli afirmaciji imidža destinacije koja na najbolji način, kako je rekao, predstavlja svu ljepotu sjevera Crne Gore.

„Kroz koncept društvene odgovornosti mi iz kompanije One djelima poručujemo društvu i zajednici da može računati na nas. Računati da aktivno učestvujemo u projektima koji promovišu izuzetnost naše zemlje koja je, zbog ljepote njene prirode, ljudi i stvaralaštva jedinstvena”, rekao je Đurović.

On je, kako je saopšteno iz kompanije, naveo da u One-u vjeruju da će festival privući goste ne samo iz regiona, već i iz drugih zemalja svijeta što je veoma važno za razvoj turističke privrede.

“Na tom putu i mi želimo da uzmemo važnu ulogu, a rekao bih i obavezu, da pored zatjevnog obezbijedjivanja mobilnih telekomunikacionih servisa turistima gradimo direktno partnerstvo sa Vladom Crne Gore. Sve sa ciljem da udruženim snagama na najbolji način doprinesemo razvoju turističkih potencijala zemlje, a samim tim i privrede Crne Gore”, istakao je Đurović.

Državni sekretar za turizam Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Damir Davidodić, kazao je da je zadovoljstvo imati priliku govoriti u susret svečanom otvaranju festivala Wild Beauty art, koji ove godine svojim programom i porukom predstavlja do sada jedinstven dogadjaj, ne samo na Žabljaku, već i na sjeveru Crne Gore.

„Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je sa zadovoljstvom kao pokrovitelj podržalo ovu manfestaciju, u skladu sa politikom turizma 43. Vlade, koja je posebno posvecena turističkom razvoju sjevera”, naveo je Davidović.

On smatra da činjenica da je sam festival na lokalitetu koji je pod zaštitom UNESCO-a, da ga otvara crnogorski orkestar mladih, da imamo brojne eminentne umjetnike na raznim lokalitetima na Žabljaku, da prvi put imamo koprodukciju pozorišne predstave sa Brodveja i ostalo zajednički govori o snažnom doprinosu koju će WBA dati samoj vidljivosti turističke destinacije i turistički razvoj Žabljaka, ali i koliko će Žabljak ovim putem doprinijeti ukupnoj turističkoj promociji prepoznatljivosti Crne Gore.

U ime Crnogorskog orkestra mladih prisutnima se obratio violinista i direktor Crnogorskog orkestra mladih, Igor Pejović.

“Želim da se zahvalim Wild Beauty Art festivalu na prilici da se premijerno predstavimo na Žabljaku. Orkestar je za ovu priliku pozvao izuzetno perspektivnog mladog moldavskog dirigenta Cristian Spataru. Ovakva međunardna saradnja znači orkestru i crnogorskoj kulturi uopšte”, naveo je Pejović.

On je kazao da orkestar postaje sve više prepoznat ne kao crnogorski već kao ansambl koji u okviru svojih mogućnosti doprinosi međunarodnoj savremenoj kulturnoj baštini.

“Wild Beauty Art festival donosi sadržaje koji nijesu samo turistički prijemčivi i umjetnički kvalitetni već imaju i duboku društvenu odgovornost, da i na taj način iskažemo poštovanje prema ovoj divljoj ljepoti kao i prema građanima sjevera, koji u njoj provode 365 dana u godini, znajući vrlo dobro i druga lica ove ljepote”, rekao je Pejović.

Prema njegovim riječima, festival želi da kvalitetnim sadržajima kruniše tu divlju ljepotu i pošalje poruku Crne Gore ne kao jedne kutlurne adrese, već da ukaže na potencijalnih 600 hiljada kulturnih adresa naše male, velike države.

Ovogodišnje, četrvto izdanje Wild Beauty Arta, pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, uz glavnog sponzora, mobilnog operatora One, i naše partnere – TO Žabljaka, Opštine Žabljak, Nacionalnih parkova, želi da skrene pažnju i drugim stvaraocima i menadžerima u kulturi na neiskorišćene nevjerovatne potencijale prirodnih bogatstava sjevera, ovdašnjih ljudi i običaja.

Generalni i umjetnički direktor Wild Beauty Art festivala, Ratimir Martinović, naveo je da kroz program koji je izuzetno diverzifikovan, žanrovski, tematski, lokacijski pa čak i generacijski, žele da da privuku ne samo poštovaoce prirode, već naročito lokalno stanovništvo koje ovakve sadržaje priželjkuje.

“Od sjutrašnjeg svečanog koncerta, preko opera za djecu, Matije koji svira Arsena Dedića, vodećeg akademskog hora iz Srbije, nastupa orkestra Muzikon, do dnevnih nastupa muzičara širom ovog kraja, i predstave sa Brodveja i našeg čuvenog Miloša Karadaglića”, rekao je Martinović.

Ulaz na sve programe je slobodan, a uoči otvaranja festivala obezbjeđen je prevoz iz centra Žabljaka vozićem, koji ide do Crnog jezera.

