Wild Beauty Art festival počinje 10. jula

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Wild Beauty Art festival održaće se ove godine četvrti put na različitim lokacijama Žabljaka, Durmitora i Crnog jezera, od 10. jula do 15. avgusta.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je glavni pokrovitelj manifestacije, za koju je izdvojeno 80 hiljada EUR.

Iz Ministarstva je saopšteno da je cilj festivala brendiranje Crne Gore, posebno sjevera, kao destinacije koja nudi mnogo više od neosporne divlje ljepote prirode, kao i da promoviše crnogorske umjetnike, koji su i ove godine najbrojniji učesnici programa.

Menadžerka komunikacija festivala, Milena Đergović, rekla je da će festival 10. jula otvoriti Crnogorski orkestar mladih, pod vođstvom violiniste Igora Pejovića i sa gošćom solistkinjom, sopranistkinjom Emilijom Minić.

U nastavku festivala tokom glavnog programa publika će pratiti operu za djecu, uživati u pravom pikniku uz koncert multimedijalnog orkestra Muzikon iz Beograda, kao i u defileu Gradske muzike Kotor, koja proslavlja 180 godina postojanja.

„Emotivni pijanistički koncert Matija svira Arsena, uz specijalnu gošću Marijanu Zlopašu, podsjetiće nas na vanvremenske hitove jugoslovenskog kantautora Arsena Dedića, dok će nas prestižni ženski hor Collegium Musicum podsjetiti da je glas najljepši instrument“, rekla je Đergović.

Pretposljednji u glavnom programu je Brodvej na Durmitoru, senzacija sama po sebi, nesvakidašnji prizor za sjever države, predstava Balkan bordello, koja će biti izvođena na engleskom jeziku, a prisutnima će biti obezbijeđen prevod na led ekranima.

„Svečano zatvaranje biće u znaku proslavljenog crnogorskog gitariste, Miloša Karadaglića, koji je za publiku festivala pripremio kompozicije sa kojima je nastupao na najprestižnijim svjetskim scenama“, kazala je Đergović.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, je na predstavljanju festivala naveo da očekuju da će ova manifestacija, u prelijepom ambijentu Nacionalnog parka Durmitor, privući veliki broj turista, donijeti finansijske benefite i dodatno promovisati Žabljak kao turističku destinaciju.

„To je ujedno dio napora ove Vlade da bogatijom ponudom i razvojem kulturnog turizma stavi akcenat na sveukupan razvoj sjevera države“, dodao je Đurović.

Izvršni direktor kompanije One Crna Gora, koja je generalni sponzor manifestacije, Branko Mitrović, saopštio je da kao društveno odgovorna firma podržavaju projekte koji doprinose afirmaciji kulturnog imidža zemlje.

„Organizacijom ovakvih manifestacija na najljepši način se promovišu izuzetna prirodna i kulturna bogatstva Crne Gore”, kazao je Mitrović.

Direktorica Turističke organizacije (TO) Žabljak, Vanja Krgović Šarović, navela je da festival WBA ima veliki uticaj na kreiranje imidža Žabljaka kao turističke destinacije.

„Od prvog organizovanja Wild Beauty Art festivala prošlo je četiri godine i sada možemo reći da imamo umjetnički događaj po kome je Žabljak prepoznat, ne samo na lokalnom i nacionalnom nivou, već kod turista i učesnika van granica Crne Gore. Ove godine turistička ponuda Žabljaka biće značajno obogaćena novim kvalitetnijim kulturnim sadržajem“, zaključila je Krgović Šarović.

Partneri na projektu WBA festivala su i Opština Žabljak, TO Žabljak, Kulturni centar Žabljak i Nacionalni Parkovi Crne Gore.

