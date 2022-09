Wall Street značajno pao drugi put u tri dana

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi ponovno pali, drugi put u tri dana, jer su novi makroekonomski podaci učvrstili očekivanja da će američka centralna banka iduće sedmice ponovno agresivno povećati kamatne stope.

Dow Jones oslabio je 0,56 odsto na 30.961 bod, dok je S&P 500 pao 1,13 odsto na 3.901 poen, a Nasdaq indeks 1,43 odsto na 11.552 boda.

To je drugi put u posljednja tri dana, od kada je objavljen podatak o većoj nego što se očekivalo inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), da su indeksi značajno pali, prenosi Hina.

To je posljedica nesigurnosti ulagača po pitanju povećanja kamatnih stopa američke centralne banke.

Većina analitičara očekuje da će čelnici Fed-a na sjednici naredne sedmice ponovo, treći put u nizu, povećati ključne kamate za 0,75 procentnih poena.

No, pojavile su se i špekulacije da bi Fed mogao povećati kamate i za cijeli procentni poen.

U četvrtak objavljeni podaci o potrošnji u maloprodaji i padu broja zahtjeva za pomoć nezaposlenima pokazuju da je situacija na tržištu rada dobra, a potrošnja snažna.

To, pak, znači da bi se inflacija mogla zadržati na visokim vrijednostima, što bi primoralo Fed na dalje zaoštravanje monetarne politike.

Ulagači se plaše da će duži period zaoštravanja monetarne politike odvesti ekonomiju u dublju recesiju.

Tehnički je američka privreda već uronila u recesiju, s obzirom na to da je u posljednja dva tromjesečja pala na kvartalnom nivou, no za sada je ta recesija plitka.

Loše na tržište kapitala utiče i usporavanje rasta globalne ekonomije, na što su upozorili Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svjetska banka (SB).

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je neznatno na 7.282 boda, ali je frankfurtski DAX skliznuo 0,55 odsto na 12.956 poena, a pariski CAC 1,04 odsto na 6.157 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS