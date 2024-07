Wall Street: S&P 500 i Nasdaq pali

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 pao je u utorak, povučen padom megacap tehnoloških dionica, dok su se ulagači pripremali za tromjesečne izvještaje imena iz te kategorije.

Trgovci su usmjerili pogled na Vašington dok su Federalne rezerve počele svoj posljednji sastanak o politici.

Indeks širokog tržišta izgubio je 0,5 odsto i završio dan na 5436,44, dok je Nasdaq Composite pao 1,28 odsto i zatvorio na 17147,42. Dow Jones Industrial Average popeo se 0,5 odsto na 40.743,33, prenosi SEEbiz.

Dionice Nvidije povukle su se sedam odsto, dok je Microsoft pao oko 0,9 odsto. Tehnološki divovi Amazon, Netflix i Meta Platforms takođe su zabilježili pad.

Sezona zarade do sada je bila solidna. Od 240 S&P 500 imena koja su se prijavila, oko 80 odsto je premašilo očekivanu zaradu, prema podacima iz FactSeta.

“Vidimo širenje rasta zarade”, rekla je Mona Mahajan, direktorica Edwarda Jonesa i viša investicijska strateginja.

Ona je dodala da smatraju da je ljestvica zarade od tehnologije visoka.

„Ako osjetimo dašak zahlađenja potrošnje na vještačku inteligenciju, mogli bismo vidjeti da će se dionice malo povući. Ali već smo prošli kroz pristojnu korekciju”, kazala je Mahajn.

Ona je navela da priča o mekom slijetanju ostaje netaknuta, po njenom mišljenju, te da bi potencijalno smanjenje stope kod centralnih bankara zajedno s vještačkom inflacijom moglo dati snažnu pozadinu za kontinuirano širenje tržišta dok trgovci traže područja izvan megacap tehnologije.

Dvodnevni sastanak Feda o politici počeo je u utorak, a ulagači se nadaju da će predsjednik Jerome Powell signalizirati vrijeme i broj smanjenja stopa koje se očekuju u sljedećih nekoliko mjeseci. Trgovci su procijenili 100 odsto šanse za smanjenje stope u septembru, prema CME FedWatch Toolu.

“Inflacija je u trendu pada, podržavajući smanjenje stope Federalnih rezervi”, rekla je Seema Shah, glavna globalna strateginja u Principal Asset Managementu.

Ona je dodala da bi to, zajedno s još snažnim ekonomskim izgledima i korporativnom zaradom, trebalo da ojača rizičnu imovinu i dovede do širenja povrata od samo tehnologije.

Dionice CrowdStrike pale su 9,7 odsto nakon što je CNBC objavio da je Delta Air Lines angažovala advokata Davida Boiesa da traži odštetu od kompanije za kibernetičku sigurnost i Microsofta nakon što je ovaj mjesec prekid doveo do otkazivanja hiljada letova. Dionice CrowdStrikea pale su gotovo 40 odsto u julu, u korak s njihovim najgorim mjesečnim rezultatima ikada.

