Wall Street snažno porastao na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi snažno porasli, zahvaljujući stabilizaciji britanskog finansijskog tržišta i boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima nekoliko banaka i kompanija.

Ulagače su najviše ohrabrili bolji nego što se očekivalo poslovni rezultati Bank of America.

Cijena te dionice skočila je više od šest odsto, što je povuklo i dionice ostalih banaka, pa je S&P indeks tog sektora skočio 3,5 odsto, prenosi SEEbiz.

„Na krhkom tržištu kao što je ovo svaka iole bolja vijest može vrlo pozitivno uticati na tržište. Više kamatne stope povoljne su za banke, pa bi njihovi poslovni rezultati mogli biti manje loši nego što su se ulagači plašili”, kazala je strateginja u firmi John Hancock Investment Management, Emily Roland.

Zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta ekonomija, očekivanja o poslovnim rezultatima kompanija znatno su smanjena posljednjih mjeseci.

Tako analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle tri odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Početkom jula očekivali su rast zarada 11 odsto, a na početku oktobra 4,5 odsto.

Pozitivno je na tržište uticala i stabilizacija britanskog tržišta obveznica, nakon što je tamošnja centralna banka u petak završila s intervencijama u cilju stabilizacije tog tržišta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS