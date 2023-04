Wall Street prošle sedmice blago pao

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama se prošle sedmice trgovalo oprezno jer se očekuje dalje povećanje kamata centralnih banaka i jer poslovni rezultati kompanija zbog usporavanja rasta privreda nijesu baš blistavi.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice oslabio 0,2 odsto, na 33.808 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,1 odsto, na 4.133 poena, a Nasdaq indeks 0,4 odsto, na 12.072 boda, prenosi Hina.

Pad indeksa najviše je posljedica oštrog pada cijena dionica nekoliko velikih kompanija, poput Tesle i AT&T-a, nakon slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata u prvom tromjesečju.

Ni očekivanja za cijelu sezonu objava rezultata nijesu baš blistava. Prema posljednjim procjenama analitičara u anketi Reutersa, zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa biće u prvom tromjesečju oko pet odsto manje nego u istom prošlogodišnjem kvartalu.

Od početka godine cijene su dionica snažno porasle. Stoga poslovni rezultati kompanija za prvo tromjesečje predstavljaju, kažu analitičari, test je li taj rast opravdan.

„Posljednjih sedmica tržište je precijenjeno. Kako ulazimo u srce sezone objava rezultata, vidjećemo da potražnja slabi, a da zarade kompanija padaju, a to nije baš podsticajno za kupce dionica”, kazao je strateg u firmi Ameriprise Financial, Anthony Saglimbene.

Ulagači su oprezni i zbog toga što se očekuje dalje povećanje kamata američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) na sjednici početkom maja.

Doduše, inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD)u postupno popuštaju, no nedovoljno, pa bi Fed mogao nastaviti sa zaoštravanjem monetarne politike.

Na tržištu novca procjenjuju se da postoji oko 80 odsto izgleda da će Fed povećati kamate daljih 0,25 postotnih bodova, u raspon od pet do 5,25 odsto.

Očekuje se i dalje povećanje kamata Evropske centralne banke (ECB). Uprkos tome, na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,5 odsto, na 7.914 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,45 odsto, na 15.881 poen, a pariski CAC 0,8 odsto, na 7.577 bodova.

