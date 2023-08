Wall Street oštro pao uoči govora predsjednika Feda

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica oštro pale, nakon snažnog rasta prethodnih dana, jer ulagači ne žele rizikovati uoči govora predsjednika američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), Jeromea Powella.

Dow Jones oslabio je 1,08 odsto, na 34.099 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,35 odsto, na 4376 bodova, a Nasdaq indeks 1,87 odsto, na 13.463 boda. Nakon snažnog rasta prethodnih dana, u četvrtak su cijene dionica pale u svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa.

To je posljedica opreza ulagača uoči govora predsjednika Feda Jeromea Powella na skupu centralnih bankara u američkom gradiću Jackson Holeu danas, prenosi SEEbiz.

Powellovi, kao i komentari drugih čelnika centralnih banaka o situaciji u privredama i kamatnim stopama mogli bi znatno uticati na smjer tržišta.

Osnovno je pitanje jesu li inflacioni pritisci u zapadnim ekonomijama dovoljno popustili da bi centralne banke završile ciklus povećanja kamata ili slijedi još koje povećanje.

Pitanje je, takođe, koliko će se dugo kamate zadržati na povišenim nivoima, odnosno kada bi ih centralne banke mogle početi smanjivati.

Zbog toga su pale i cijene dionica tehnoloških divova, koje su posljednjih dana rasle zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima proizvođača čipova Nvidije.

Cijena dionice Nvidije porasla je od početka godine više od 220 odsto, što se zahvaljuje euforiji u vezi razvoja vještačke inteligencije (AI).

I na većini evropskih berzi cijene dionica su u četvrtak pale. Doduše, londonski FTSE indeks porastao je 0,18 odsto, na 7333 boda, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,68 odsto, na 15.621 bod, a pariski CAC 0,44 odsto, na 7214 bodova.

