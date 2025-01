Vuković u okviru Invisso konferencije u Beču sastao se sa brojnim investitorima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Novica Vuković, predstavio je na Invisso forumu u Beču, kako je kazao, impresivne pomake koje država postiže na putu punopravnog članstva u EU, koje je planirano da ostvari do 2028. godine.

On, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, učestvuje na Godišnjem forumu za Centralno-Istočnu Evropu, koji okuplja više od hiljadu investitora iz regiona, Evrope i cijelog svijeta.

Ovaj forum podrazumijeva brojne panel diskusije, radionice i okrugle stolove, tokom kojih učesnici konferencije razmijenjuju stavove i mišljenja o mogućnostima produbljivanja saradnje, gdje je poseban fokus na razgovore sa predstavnicima kapitala na finansijskom tržištu.

Na godišnjem Invisso forumu, koji se tradicionalno održava u Beču, prethodnih godina pod nazivom Euromoney, delegacija Ministarstva finansija, na čelu sa Vukovićem je, u organizaciji renomiranih investicionih banaka, učestvovala na više sastanaka sa globalnim investitorima.

Tokom tih susreta, Vuković je predstavio impresivne pomake koje Crna Gora postiže na putu punopravnog članstva u EU, koje je planirano da ostvari do 2028. godine. On je naglasio da je cilj institucije kojom rukovodi kontinuirano, strateško upravljanje javnim finansijama.

Tokom sadržajnih razgovora, investitori su upućeni u važnost nedavnog donošenja Fiskalne strategije, kao i drugih postignuća koje je Crna Gora zabijlježila u kratkom periodu, naročito kada je riječ o povećanju kreditnog rejtinga, postizanju IBAR-a, kao i članstva u SEPA.

Iz Ministarstva su rekli da je održavanje regularnog dijaloga sa svjetskim investitorima od velikog značaja u cilju kontinuiranog predstavljanja investicionih potencijala Crne Gore i unapređenja njenog imidža, kao stabilne, evropske investicione destinacije.

Investitori sa kojima se Vuković sastao u Beču, najavili su posjetu Podgorici u martu, u okviru planirane investicione ture za Zapadni Balkan.

