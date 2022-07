Vuković: Starbucks stiže u Podgoricu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najveći lanac kafeterija na svijetu Starbucks proširiće do kraja godine svoje poslovanje i na Crnu Goru, najavio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

“To je rezultat sastanka koji smo imali sa predstavnicima kompanije Zeren Holding iz Velike Britanije, koja sarađuje s vlasnicima čuvene franšize”, napisao je Vuković na svom Facebook profilu.

On je naveo da je plan da, u narednih pola godine, Podgorica dobije prvu Starbucks kafeteriju.

Vuković je rekao da je u pitanju investicija od pet miliona EUR, a da će biti otvoreno 50 novih radnih mjesta.

On je saopštio da već neko vrijeme traju pregovori o dolasku još jednog čuvenog brenda u Podgoricu.

“Mislim da smo blizu dogovora, a siguran sam da će se ljubitelji brze hrane silno obradovati”, dodao je Vuković.

