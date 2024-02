Vuković: Nezakonita trgovina duvanom šteti ekonomiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nezakonita trgovina duvanom šteti crnogorskoj ekonomiji, uzrokujući značajno smanjenje prihoda države, saopštio je ministar finansija Novica Vuković i poručio da će aktuelna Vlada imati efikasan odgovor na taj problem.

On je, tokom Treće sjednice strana potpisnica Protokola za eliminisanje nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima u Panami, kazao da je strateški prioritet Vlade očuvanje zdravlja građana, zaštita životne sredine i održiva ekonomija.

Vuković je rekao i da duvan ima negativne implikacije, ne samo na zdravlje građana, već i na ekonomiju, što Crnu Goru godišnje košta preko sedam odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

On je najavio da će Crna Gora u tom segmentu raditi na popravljanju imidža u međunarodnim okvirima, jačanjem kapaciteta u oblasti upravljanja, adekvatnim regulatornim okvirom, suzbijanjem korupcije i dosljednijom primjenom zakona.

Aktuelna Vlada će, kako je poručio Vuković, dati efikasan odgovor na pandemiju pušenja i problem nezakonite trgovine duvanskim prozivodima kroz insistiranje na sveobuhvatnom pristupu, multisektorsku saradnju i strateška partnerstva.

On je saopštio da će se dosljednom primjenom paketa mjera, uz dalje povećanje akciznog opterećenja na duvanske prozivode, kao i uvođenjem operativnog sistema praćenja njihovog kretanja, Crna Gora afirmisati kao kredibilan partner koji poštuje međunarodne obaveze.

Vuković je rekao da upotreba duvana i nezakonita trgovina predstavljaju ozbiljnu prepreku održivom i inkluzivnom razvoju Crne Gore i dodao da će Vlada nastaviti da povećava akcize na duvanske proizvode u redovnim intervalima.

Na marginama Treće sjednice strana potpsinica Protokola, Vuković je imao niz značajnih bilateralnih susreta, između ostalih i sa visokim zvaničnicima EU i šeficom Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF), Larom Dobinson.

„Ukazujući da je borba protiv nezakonite trgovine duvanom na samom vrhu prioriteta OLAF kancelarije, predloženi su modaliteti mobilisanja tehničke i finansijske podrške Vladi, u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta, neophodnih za intenziviranje aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine duvanom“, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Vuković je sagovornike upoznao sa ključnim rezultatima Vlade u prvih 100 dana rada i dodao da je intencija stvaranje ukupnog ekosistema koji će počivati na principima vladavine prava, transparentnosti, odgovornosti, uz operativne mehanizme za suzbijanje nelegalne trgovine duvanom.

On je naveo da očekuje da će uvođenje sistema praćenja duvanskih prozivoda, rezultirati boljom naplatom poreza i smanjenjem upliva nezakonitih proizvoda koji utiču na učestalost upotrebe duvana u zemlji.

Tokom sastanka sa šeficom Sekretarijata SZO Okvirne konvencije, Adrianom Blanco Marquizo, dogovoreno je da se pokrenu regionalne konsultacije između ministara finansija zemalja Zapadnog Balkana, u cilju produbljivanja saradnje na planu efikasnije kontrole upotrebe duvana i suzbijanja nezakonite trgovine.

Vuković je kazao da je Crna Gora posvećena promovisanju regionalne saradnje u kooperaciji sa SZO, EU i drugim strateškim partnerima i dodao da Zapadni Balkan ima potencijal da doprinese eliminisanju nezakonite trgovine duvanom na globalnom nivou.

Vuković je sa zamjenikom ministra finansija Paname, Jorgeom Almengorom, razgovorao o mjerama fiskalne politike, podsticanju ekonomskog rasta, obuzdavanju inflacije, poboljšanju poslovnog ambijenta i digitalnoj tranziciji.

„Prepoznat je značaj daljeg jačanja kapaciteta institucija, a posebno carinskih službi, kao i informatizacije procesa rada i prekograničnog uvezivanja, a dogovorena je i priprema memoranduma o saradnji na tom polju između dvije države“, saopšteno je iz Ministarstva.

Vuković je imao i sastanak sa generalnom direktoricom Carine, Tayrom Ivonne Barsallom i posjetio Nacionalnu kancelariju za carinsko poslovanje, gdje se upoznao sa operativnim sistemom i informatičkom podrškom u funkciji praćenja i kontrole trgovine robama pomorskim i kopnenim putem.

