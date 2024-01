Vuković na Euromoney konferenciji u Beču

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Novica Vuković učestvuje na dvodnevnoj Euromoney konferenciji u Beču, koja okuplja preko hiljadu investitora iz regiona, Evrope i cijelog svijeta.

„U fokusu ovogodišnjih razgovora su izazovi sa kojima se suočava ekonomija centralne i istočne Evrope u kontekstu nestabilnosti finansijskih tržišta, kao i modaliteti za njihovo prevazilaženje kroz podršku ubrzanijem rastu i razvoju“, navodi se u saopštenju.

Kroz panel diskusije, radionice i okrugle stolove, učesnicima konferencije omogućena je direktna razmjena informacija i mišljenja o daljim mogućnostima saradnje država i predstavnika kapitala na finansijskom tržištu.

Na marginama konferencije, Vuković se sastao sa predstavnicima bankarskog sektora, finansijskih institucija i investicionih grupacija sa kojima je razgovarao o mogućnostima obezbjeđivanja sredstava za finansiranje budžeta Crne Gore za ovu godinu po što povoljnijim uslovima.

Sastanci su održani sa visokim predstavnicima banaka: LBBW, MUFG, Erste Group, Bank of America, UniCredit, CEEMEA, JP Morgan, Deutche, Citibank i Societe Generale.

