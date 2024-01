Vuković: Javni dug da bude oko 60 odsto BDP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je kroz smanjenje neproduktivne potrošnje, širenje poreske baze i mjere na suzbijanju sive ekonomije, planirano dodatno generisanje prihoda, dok je rast ekonomije za ovu godinu projektovan na 3,8 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP), kazao je ministar finansija Novica Vuković.

Iz Ministarstva finansija rekli su da je Vuković danas održao uvodni sastanak sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na čelu sa šefom te institucije za Crnu Goru Srikantom Seshadrijem.

Delegacija MMF-a u Crnoj Gori boravi sa ciljem redovnih konsultacija po članu četiri Statuta te institucije.

Vuković se osvrnuo na do sada realizovane aktivnosti 44. Vlade u oblasti fiskalne politike, a koje se prevashodno odnose na kreiranje racionalnog i održivog budžeta za tekuću godinu.

Kako se dodaje održivim budžetom je obezbijeđeno redovno servisiranje svih obaveza države, ali i podrška pokretanju novog investicionog ciklusa koji će biti u funkciji ubrzanijeg rasta i razvoja Crne Gore.

“Kroz smanjenje neproduktivne potrošnje, širenje poreske baze i mjere na suzbijanju sive ekonomije, planirano je dodatno generisanje prihoda, dok je rast ekonomije projektovan na 3,8 odsto BDP-a”, dodaje se u saopštenju.

U kontekstu makroekonomskih projekcijama, u narednom trogodišnjem periodu, kako je Vuković istakao, očekuje se smanjenje deficita budžeta na ispod tri odsto BDP-a, kao i uspostavljanje opadajućeg trenda javnog duga na nivo od oko 60 odsto.

“Takođe, u navedenom periodu projektovano je i ostvarivanje suficita tekuće potrošnje čime se postiže „zlatno fisklano pravilo“ budžeta da se sve tekuće obaveze države servisiraju iz tekućih Prihoda”, rekli su iz Ministarstva.

Seshadri je, kako se navodi, istakao da će u naredne dvije sedmice, tim koji predvodi, imati aktivne razgovore kako sa predstavnicima Ministarstva finansija, tako i ostalih relevantnih crnogorskih institucija.

Kako se dodaje, tokom tih razgovora će biti razmatrana i evaluirana aktuelna fiskalna, monetarna i ukupna makroekonomska situacija u Crnoj Gori.

“Na kraju posjete, tim MMF-a će objaviti završnu izjavu, koja daje pregled njegovih preliminarnih nalaza, što je uobičajena praksa za sve države članice”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da posljednja Misija MMF-a u vezi sa konsultacijama po članu četiri bila u decemebru 2021, a izvještaj sa te misije je objavljen u februaru 2022. godine.

