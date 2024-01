Vuković: Cilj kreiranje osnova za dugoročnu stabilnost i održivost javnih finansija

Podgorica, (MINA) – Cilj Ministarstva finansija u narednom periodu biće kreiranje osnova za dugoročnu stabilnost i održivost javnih finansija, kao preduslova za pokretanje ekonomskog razvoja i reformskih procesa na nivou države, kazao je resorni ministar Novica Vuković.

Vuković je, na sastanku sa njemačkim ambasadorom u Crnoj Gori Peterom Feltenom, rekao da Crna Gora na tom putu Njemačku vidi kao konstruktivnog i pouzdanog partnera sa kojim želi blisku saradnju na svim poljima od zajedničkog interesa.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Vuković je to kazao predstavljajući aktuelni makroekonomski i fiskalni okvir, kao i karakteristike poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, koji je u domenu poreske politike zadržao konkurentne poreske stope.

,,U ekonomskom i političkom smislu, Njemačka je jedna od ključnih zemalja Evropske unije (EU) i kao takva od strateškog značaja za Crnu Goru, kako u pogledu razvoja kvalitetnih bilateralnih odnosa, tako i njemačke podrške u realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva naše zemlje“, istakao je Vuković.

Felten je istakao da Njemačka podržava Crnu Goru u reformskim nastojanjima usmjerenim ka što skorijem pridruživanju EU.

On je ocijenio da je nova Vlada stavila veliki naglasak na fiskalnu održivost u državnom budžetu za ovu godinu.

Felten je pozdravio namjeru Vlade da kroz strateška ulaganja u infrastrukturu Crnu Goru pripremi za svoju budućnost u EU.

„I u tom kontekstu se saglasio sa m Vukovićem da su stabilnost i održivost srednjoročne i dugoročne finansijske politike takođe važan faktor za reputaciju Crne Gore kao međunarodno atraktivne poslovne destinacije“, navodi se u saopštenju.

